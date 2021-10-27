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Кедми: простейшие комплексы ПВО помогут защитникам Донбасса уничтожить дроны Bayraktar
Армия
Кедми: простейшие комплексы ПВО помогут защитникам Донбасса уничтожить дроны Bayraktar
president.gov.ua  /  Адміністрація Президента України

Москва, 27 октября. Ударный беспилотник Bayraktar может быть уничтожен с помощью простейшего комплекса противовоздушной обороны. Об этом заявил военный эксперт Яков Кедми.

По его словам, Bayraktar является устаревшим беспилотником, который не способен противостоять системам радиоэлектронной борьбы и системам ПВО, передает интернет-издание «Народные Новости».

«По нашим критериям, это — не лучшее, что есть, средненькое. Как у нас называют «гаражный беспилотник». Он старого поколения. Их очень просто сбить, они неумные. Степень их маневренности, электронной защиты, степень эффективности…при сносной противовоздушной обороне их очень просто и легко сбить. Для этого много не надо», — пояснил эксперт.

Кедми отметил, что защитники республик Донбасса могут быстро решить проблему с беспилотниками Bayraktar. По его словам, необходимо разместить у линии соприкосновения сторон несколько простейших комплексов ПВО, которые сделают невозможным использование турецких ударных дронов.

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские военные нанесли удар по «позициям противника» в Донбассе с помощью турецкого беспилотника Bayraktar. При этом в ведомстве отметили, что приказ о нанесении удара отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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