Политолог Чаплыга: ответ России на украинские ракеты с «навозом» будет фатальным

Киев, 27 октября. Опрометчивые выпады Киева в сторону России с «ракетными угрозами» могут обернуться для Украины серьезными и неожиданными последствиями, заявил украинский политолог Михаил Чаплыга.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович недавно заявил, что Киев якобы может направить в сторону России некие ракеты. Украинский политолог Михаил Чаплыга в беседе с журналистами канала NewsOne заявил, что Киев очень зря затеял эти опасные игры с «ракетными угрозами», передает «Экономика сегодня». По его словам, Москва обычно не обращает внимания на подобные громкие заявления Киева, однако на этот раз реакция России может сильно удивить команду украинского лидера Владимира Зеленского, но времени на удивление у нее будет немного.

ВСУ могут зарядить свои ракеты, которых даже нет на текущий момент, тем, что осталось от украинской промышленности и экономики, иронично отметил Чаплыга. К примеру, для начинки отлично подойдет навоз, на который уже перешли энергетическая отрасль и промышленный сектор государства, с юмором уточнил он. Эксперт также выразил сожаление по поводу того, что в Киеве пропускают мимо ушей все предупреждения, которые звучат из Москвы.

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«После слов Арестовича Песков имеет полное право обратиться к западным партнерам, объяснить, что в Киеве все сошли с ума и их пора успокоить, и уже завтра у нас официально высадиться контингент РФ с одобрения Запада. Это угроза может стать последней для Украины. Банковая развязала России руки, и я думаю, что ответ будет фатальным», — считает политолог.

Чаплыга напомнил о словах официального представителя Кремля, который отметил, что Россия не может воспрепятствовать присоединению Украины к НАТО, однако Москва может минимизировать риски для себя. По мнению эксперта, деятельность РФ на своей территории будет выстраиваться по аналогии с Североатлантическим альянсом.

Военный эксперт Борис Рожин прокомментировал слова Арестовича, отметив, что разработка ракетного вооружения силами украинских специалистов попросту невозможна, так как у страны нет для этого необходимых средств. По его словам, все, что может Киев, это доработать советские образцы и изготовить на их основе штучные экземпляры.

Кроме того, Дмитрий Песков подчеркнул, что поставки турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 Украине могут оказать негативное влияние на ситуацию в Донбассе, передает телеканал «360». По его словам, кризис в регионе может лишь усугубиться в случае применение БПЛА украинскими войсками.