Специалист в области прав человека Прохорова перечислила преимущества профилактики домашнего насилия

Москва, 27 октября. Ежегодно из-за домашнего насилия в России умирают тысячи женщин. Помощник заместителя председателя совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Юлия Прохорова рассказала о важности проведения предупреждающей работы.

Не первый год в России поднимается вопрос о введении законопроекта по профилактике семейно-бытового насилия, сообщает Общественная Служба Новостей. Поскольку необходимые меры в России еще не приняты, все участники подобных конфликтов находятся под угрозой, как и кризисные центры.

«В этом законопроекте предусмотрена целая система помощи не только жертве, но и агрессору. Также в нем предусмотрено использование охранных ордеров, которые помогли бы разъединить жертву», — сообщила Юлия Прохорова.

Введение нерабочих дней в России с 28 октября может повлечь серьезную опасность для жертв домашнего насилия, напомнила специалист. На сегодня сотрудники МВД не имеют необходимого объема полномочий, для предотвращения конфликтов.

В ряде регионов уже стартовали нерабочие дни. Решение было принято местными властями Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской и прочих областей.