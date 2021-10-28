Профессор Егоров объяснил, почему закрытие алкомаркетов не поможет в борьбе с пьянством

Власти Москвы разослали ряду алкомаркетов указание остановить работу с 28 октября по 7 ноября. Профессор кафедры психиатрии и медицинской психологии СПбГУ, врач-нарколог Алексей Егоров, комментируя ФАН это решение, заявил, что когда русский человек хочет выпить, то он все равно найдет алкоголь.

Напомним, что в связи с решением властей города свою деятельность должны будут приостановить магазины, в которых доля алкогольной продукции составляет свыше 70%. Часть торговых точек готовы расширить ассортимент, чтобы избежать закрытия.

По словам специалиста, на уровень потребления алкоголя введенные меры не окажут никакого влияния, поскольку, помимо алкомаркетов, спиртосодержащая продукция стоит на полках обычных магазинов.

60.мвд.рф / Пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Основные сети все равно будут работать. Ну, придется человеку пройти чуть дальше по улице — для него это не проблема. К тому же русский человек, когда хочет выпить алкоголь, его все равно найдет, достанет хоть из-под земли. В качестве борьбы с пьянством эти меры совершенно неэффективны, это очевидно. Алкоголь остается доступным в супермаркетах и магазинах шаговой доступности, ведь эти ночные магазины как торговали, так и будут торговать. Поэтому, я считаю, что это надо регулировать, а не ограничивать», — поделился профессор.

Ограничительные меры в профилактике алкоголизма, как правило, не работают. Как отметил Егоров, самым показательным примером в этом плане стал сухой закон.

В октябре в Москве уже зафиксированы случаи отравления суррогатным алкоголем. Сразу четыре человека были экстренно доставлены в НИИ имени Склифосовского и больницу имени Юдина. Впоследствии один из отравившихся скончался.