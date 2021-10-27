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Блогер Лена Миро сравнила случаи исчезновения Светланы Светличной и Саши Спилберг
Шоу-бизнес
Блогер Лена Миро сравнила случаи исчезновения Светланы Светличной и Саши Спилберг
instagram.com  /  @lenamyro

Москва, 27 октября. Известный блогер и звездный обозреватель Лена Миро поделилась с читателями своей точкой зрения на историю с пропажей актрисы Светланы Светличной. Она сравнила этот случай с исчезновением звезды YouTube Сашей Спилберг.

Поисками 81-летней звезды советской комедии «Бриллиантовая рука» несколько дней занимались соответствующие ведомства и волонтеры из отряда «ЛизаАлерт». В итоге артистка объявилась в эфире ток-шоу Андрея Малахова.

«То есть, ее все искали, а она пряталась. Чтобы что? Чтобы был выше рейтинг у передачи Малахова. Нет, к самой актрисе у меня нет претензий. Женщине 81 год, у нее много сложностей со здоровьем. Вопрос у меня к передаче Андрюшки Малахова: вот это стоило того, чтобы отвлекать полицию и спасателей?» — возмутилась Лена Миро в своем блоге.

Блогер Лена Миро сравнила случаи исчезновения Светланы Светличной и Саши Спилберг
Global Look Press / Anatoly Lomohov/Russian Look

Звездный обозреватель вспомнила о похожем случае, который произошел с Сашей Спилберг. Менеджер звезды Сети сообщила в ее Instagram Stories, что знаменитость несколько дней не отвечает по всем каналам связи, чем сильно встревожила поклонников.

В итоге Спилберг все же вышла на связь с подписчиками, отметив, что она в шоке от количества пропущенных звонков и сообщений. По мнению многих пользователей соцсетей, исчезновение блогера было просто пиар-акцией перед ее новым проектом.

«Когда пропадает очередная Саша Спилберг, это сразу понятно, что у нее вот-вот выйдет новый клип или марафон. Но телевидение пока до такого не опускалось — прятать пожилого человека, чтобы рейтинги стали выше», — подчеркнула Лена Миро.

Блогер Лена Миро сравнила случаи исчезновения Светланы Светличной и Саши Спилберг
instagram.com / @sashaspilberg

По словам осведомленного источника, Светличная отсиживалась в гостинице, пока шли ее поиски. Телеканал спрятал актрису, чтобы ее не перехватили конкуренты.

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малахов светличная лена миро
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