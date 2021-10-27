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Путин прокомментировал результаты Дины Авериной в первый день ЧМ в Японии

  /   Обновлено: 27 октября 2021 18:51
Спорт
Путин прокомментировал результаты Дины Авериной в первый день ЧМ в Японии
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 27 октября. Президент России Владимир Путин оценил выступление гимнастки Дины Авериной в первый день чемпионата мира.

Владимир Путин поздравил завоевавшую две золотые медали на планетарном первенстве по художественной гимнастике Дину Аверину с успешным выступлением на старте турнира. Телеграмма президента России, адресованная спортсменке, была опубликована на официальном сайте Кремля.

«Вы красиво открыли «золотой» счет нашей команды, одержали убедительные победы в упражнениях с обручем и мячом, стали 15-кратной чемпионкой мира. Молодец!» — отметил Владимир Путин.

Дина Аверина выиграла золото планетарного первенства в Китакюсю в упражнениях с обручем и с мячом. Ее сестра-близнец Арина завоевала серебро во втором виде программы.

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