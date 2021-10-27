Военный эксперт Орлов: «Украина вынуждает РФ провести операцию по принуждению к миру»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наращивать количество обстрелов мирных населенных пунктов Донбасса. Кроме того, Киев отчитался, что впервые применил в Донбассе для подавления позиций ополчения турецкие беспилотники Bayraktar.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), за минувшие сутки ВСУ шесть раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения, выпустив по мирным населенным пунктам около 60 боеприпасов из арторудия калибром 122 мм, минометов калибром 82 мм и 120 мм, АГС. В результате обстрелов повреждены: в Гольмовском — газовая труба, в Новой Марьевке — дом, в Яковлевке — дом и газопровод генерационной станции на шахте им. Засядько, в Тельманово — линия электропередачи, обесточены 12 трансформаторных подстанций.

Кроме того, накануне солдаты украинской армии захватили населенный пункт Старомарьевка в Тельмановском районе ДНР. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, Украина таким образом нарушила статус-кво.

«Нарушен статус-кво: захвачен населенный пункт в «серой зоне», тем не менее находящийся на обеспечении Донецкой Народной Республики. Более того, этот населенный пункт фигурировал как один из вариантов разведения сил и средств», — заявил глава республики.

Также в Сети начали появляться видео переброски техники Вооруженных сил Украины со стороны Славянска к линии боевого соприкосновения в Донбассе. А вот в Генштабе ВСУ официально отчитались, что киевские силовики впервые применил в Донбассе для подавления позиций ополчения турецкие беспилотники Bayraktar.

Федеральное агентство новостей /

Член совета Межрегиональной общественной организации содействия сохранению отечественных традиций и культурного наследия «ВЕЧЕ», военный эксперт Владимир Орлов в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал новое обострение ситуации в Донбассе. По его словам, киевские власти специально провоцируют Народные милиции ДНР и ЛНР, поскольку хотят втянуть в конфликт Российскую Федерацию.

«Война в Донбассе может начаться в двух случаях: если киевский режим и его западные покровители будут абсолютно уверены, что Россия не вмешается и не защитит жителей Донбасса и их выбор; если Украина и Запад будут уверены, что Москва вмешается и предпримет попытку защитить людей, но в той военно-политической парадигме, которая будет устраивать покровителей Киева. При этом покровители украинских властей подталкивают военно-политическое руководство России к силовому сценарию в Донбассе. Это абсолютно очевидно. Все военные провокации, в том числе одна из последних, где «Альфа» СБУ произвел захват гражданина России, проходящего службу в СЦКК ЛНР, — это проба доступного и возможного. То есть поиск того места или, если хотите, болевой точки, поле удара по которой российское руководство ответит», — сказал собеседник ФАН.

Военный эксперт считает, что Киев вынуждает Российскую Федерацию провести операцию по принуждению Украины к миру.

«Если говорить, чем это все может закончиться применительно к Донбассу, то тут есть два пути. В первом случае, если киевский режим и его западные покровители продолжат тактику мелких провокаций, то военный конфликт в Донбассе, скорее всего, продлится в вялотекущем состоянии еще несколько лет. А во втором случае, если российская власть, оценив риски, сделает вывод, то стоит ожидать реакции, которая может проявиться в принуждении киевского режима к миру», — резюмировал Владимир Орлов.

Лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе (позывной Варяг) Александр Матюшин заявил, что Вооруженные силы Украины, занявшие Старомарьевку, находятся в окружении армии ДНР.