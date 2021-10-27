Журналист Handelsblatt предрек обременение «светофорной» коалиции Германии из-за «СП-2»

Берлин, 27 октября. Результаты прошедших выборов в Германии обернулись конфликтом в немецком правительстве по вопросу газопровода «Северный поток — 2». Таким мнением поделился автор статьи в германской газете Handelsblatt.
Минэкономики Германии ранее подтвердило выгоды от «Северного потока — 2». По мнению чиновников, выдача сертификата не ставит под угрозу безопасность газоснабжения ФРГ и Европейского союза, передает Радио Sputnik.
По мнению журналиста, энергетический кризис в Европе и конфликт вокруг «Северного потока — 2» могут серьезно обременить будущую «светофорную» коалицию Германии. Если СДПГ рассматривает проект в качестве средства выхода из кризиса, то партия «Зеленые» продолжает критиковать газопровод.
Автор статьи обратил внимание, что на раскол во власти Германии также значительно повлияли Соединенные Штаты, которые продолжают выступать против «Северного потока — 2». Вашингтон уже неоднократно заявлял, что Москва якобы использует газопровод в качестве «инструмента давления», а «зеленые» придерживаются мнения американцев.
«Будущей «светофорной» коалиции придется быстро занять какую-то позицию. Правы ли американцы в своей оценке, что Кремль использует поставки энергоносителей как внешнеполитический инструмент? И если да, в чем как минимум «Зеленые» убеждены, не должен ли ЕС реагировать на это санкциями?» — задался вопросом журналист Handelsblatt.
Как стало известно ранее, сертификация «Северного потока — 2» не будет представлять опасности для газоснабжения ФРГ. К такому выводу пришло немецкое министерство экономики.