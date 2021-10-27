Журналист Handelsblatt предрек обременение «светофорной» коалиции Германии из-за «СП-2»

Берлин, 27 октября. Результаты прошедших выборов в Германии обернулись конфликтом в немецком правительстве по вопросу газопровода «Северный поток — 2». Таким мнением поделился автор статьи в германской газете Handelsblatt.

Минэкономики Германии ранее подтвердило выгоды от «Северного потока — 2». По мнению чиновников, выдача сертификата не ставит под угрозу безопасность газоснабжения ФРГ и Европейского союза, передает Радио Sputnik.

По мнению журналиста, энергетический кризис в Европе и конфликт вокруг «Северного потока — 2» могут серьезно обременить будущую «светофорную» коалицию Германии. Если СДПГ рассматривает проект в качестве средства выхода из кризиса, то партия «Зеленые» продолжает критиковать газопровод.

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Автор статьи обратил внимание, что на раскол во власти Германии также значительно повлияли Соединенные Штаты, которые продолжают выступать против «Северного потока — 2». Вашингтон уже неоднократно заявлял, что Москва якобы использует газопровод в качестве «инструмента давления», а «зеленые» придерживаются мнения американцев.

«Будущей «светофорной» коалиции придется быстро занять какую-то позицию. Правы ли американцы в своей оценке, что Кремль использует поставки энергоносителей как внешнеполитический инструмент? И если да, в чем как минимум «Зеленые» убеждены, не должен ли ЕС реагировать на это санкциями?» — задался вопросом журналист Handelsblatt.

Как стало известно ранее, сертификация «Северного потока — 2» не будет представлять опасности для газоснабжения ФРГ. К такому выводу пришло немецкое министерство экономики.