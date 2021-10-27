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Президент Чили продлил режим ЧП в Араукании из-за конфликта с мапуче
Весь мир
Президент Чили продлил режим ЧП в Араукании из-за конфликта с мапуче
Пресс-служба Сената Аргентины  / 

Сантьяго, 27 октября. Президент Чили Себастьян Пиньера своим указом продлил режим чрезвычайного положения на юге страны до 11 ноября из-за отсутствия разрядки в ситуации с индейцами мапуче. В настоящее время в провинциях находятся порядка двух тысяч военных.

https://twitter.com/infobae/status/1453127277269725192

По словам президента, больше всего от действий коренных жителей пострадали провинции Арауко и Био-Био. Различные группировки мапуче занимаются там «терроризмом, наркоторговлей и кражей древесины».

Президент Чили продлил режим ЧП в Араукании из-за конфликта с мапуче
Федеральное агентство новостей /

Режим чрезвычайно ситуации распространяется на провинции Био-Био и Арауко, которые входят в область Био-био, а также на провинции Маллеко и Каутин в области Араукания. Он позволяет вводить подразделения Вооруженных сил для поддержки местных властей и полиции для охраны правопорядка. В провинциях сейчас развернуто более двух тысяч военных, благодаря их присутствию удалось арестовать около 30 человек и вдвое сократить количество поджогов строений и техники.

«Это чрезвычайное положение не направлено против какого-либо народа, какой-либо этнической принадлежности или какой-либо особой группы», — подчеркнул Пиньера.

Президент Чили продлил режим ЧП в Араукании из-за конфликта с мапуче
Global Look Press / Yin Nan / XinHua

Впервые президент ввел чрезвычайное положение в ряде регионов страны 12 октября после ряда столкновений с полицейскими и нападений на объекты инфраструктуры.

Конфликт с мапуче

Конфликт официального правительства Чили с индейцами мапуче начался в конце XIX века. В результате военной кампании правительства в 1862–1886 годах территории индейцев в Араукании оказались в составе Чили. После падения диктаторского режима Аугусто Пиночета в 1990-х годах индейцы, ссылаясь на Декларацию ООН о правах коренных народов, потребовали вернуть им часть земель, но власти не пошли им навстречу.

С тех пор часть мапуче ведет национально-освободительную борьбу за отделение региона в южной части страны. Очередное обострение произошло в январе 2021 года — после того как индейцы перекрыли дороги и подожгли несколько зданий, правительству пришлось ввести войска в Арауканию. Власти Чили обвиняют радикальные организации мапуче в наркоторговле, контрабанде и связях с террористическими группировками, действующими в Колумбии.

В ответ активисты мапуче настаивают, что пытаются лишь защитить право своего народу на свою землю и природную среду, которая служит их дома, от действий «транснациональных лесозаготовительных корпораций» и правительственных инициатив.

Президент Чили продлил режим ЧП в Араукании из-за конфликта с мапуче
Федеральное агентство новостей /

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режим чп чили мапуче араукания
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