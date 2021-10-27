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Критик Шпагин исключил возможность постановочного исчезновения Светланы Светличной

  /   Обновлено: 27 октября 2021 18:33
Шоу-бизнес
Критик Шпагин исключил возможность постановочного исчезновения Светланы Светличной
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Москва, 27 октября. Актриса Светлана Светличная, пропавшая на несколько дней, страдает от серьезных проблем с психическим здоровьем, считает кинокритик Александр Шпагин. Он сомневается, что исчезновение звезды было постановочным.

После съемок шоу у звезды театра и кино состоялся творческий вечер со зрителями. Артистка отвечала на вопросы поклонников.

«Отвечала, как отвечают сумасшедшие люди — заговариваясь, куда-то уходя, концы с концами у нее не сходились. Но публика этого не понимала — она была в восторге, говорила, что ей надо преподавать», — указал Шпагин в интервью «Звезде».

Эксперт исключил, что артистка пропала ради какого-то пиара или поднятия рейтингов шоу. По его мнению, кинодива могла заблудиться в новом незнакомом районе города, после чего «потеряла себя». Шпагин не рассматривает версию о постановочном исчезновении знаменитости.

«Она сказала, что злые люди используют ее в своих «шоу-играх». Высказывалась версия, что это специально [телеведущий Андрей] Малахов разыграл. Я в это совершенно не верю. Ведь листки о поисках по городу просто так не вешают», — пояснил кинокритик.

Светличная ранее рассказала о своем состоянии после исчезновения в Москве. Знаменитость призналась, что ей было плохо, она мучилась от частых головокружений.

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