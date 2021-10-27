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Захарова назвала чудовищной «новую нормальность» с третьим полом в США
Общество
Захарова назвала чудовищной «новую нормальность» с третьим полом в США
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России

, 27 октября. Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новость о выдаче в США паспортов с третьим гендером.

Госдепартамент США объявил о выдаче первого паспорта, где в графе «пол» стоит отметка о третьем гендере. Захарова отметила, что третий пол уже есть в ряде стран, помимо США.

«Вот они — люди Х. «Новые нормальности» как они есть. Чудовищные метаморфозы, которые нам навязывают под видом свободы выбора», — заявила официальный представитель МИД.

Ранее тему гендерного самоопределения поднял президент России Владимир Путин в своей речи на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Российский лидер назвал чудовищным навязывание детям идеи, что они могут выбирать пол.

Среди стран, в которых есть отметка о третьем гендере, — Австралия, Канада, Индия, Непал, Мальта и Новая Зеландия. В этих странах лица, не относящие себя ни к мужскому, ни к женскому полу, могут указывать в соответствующей графе «Х».

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захарова гендер третий пол
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