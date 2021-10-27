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Сенатор Львова-Белова ответила согласием на предложение Путина стать детским омбудсменом
Общество
Сенатор Львова-Белова ответила согласием на предложение Путина стать детским омбудсменом
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 27 октября. Президент России Владимир Путин предложил сенатору Марии Львовой-Беловой занять пост уполномоченного по правам ребенка при главе государства, на что она ответила положительно.

Прежний детский омбудсмен Анна Кузнецова перешла на работу в Госдуму и заняла пост вице-спикера нижней палаты парламента после выборов. Российский лидер предложил занять данную должность Львовой-Беловой, с чем она согласилась. Встреча президента и сенатора состоялась в формате видеоконференцсвязи.

Кандидатуру российского политика Анны Кузнецовой предложили на должность вице-спикера Госдумы в начале октября. Вопрос о назначении ее на этот пост обсудили 12 числа второго осеннего месяца.

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