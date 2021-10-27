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Всемирный банк приостановил помощь Судану
Весь мир
Всемирный банк приостановил помощь Судану
wikipedia.org  /  Victorgrigas / CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 27 октября. Всемирный банк объявил о прекращении всей помощи Судану на фоне последних событий в стране.

25 октября главнокомандующий вооруженными силами восточноафриканского государства объявил о роспуске двух верховных переходных институтов — Суверенного совета и кабинета министров. На всей территории государства введен режим чрезвычайного положения. Данному событию предшествовала серия народных протестов с требованием изменить политический и экономический курс властей.

«Группа Всемирного банка приостановила в понедельник осуществление всех своих операций в Судане и прекратила принимать решения о любых новых сделках. Одновременно мы внимательно следим и оцениваем ситуацию», — заявил президент международной организации Дэвид Малпасс.

Ранее МИД России, комментируя события, назвал главной их причиной системный кризис, охвативший все области экономической и политической жизни. По словам пресс-секретаря Марии Захаровой, свержение переходных институтов в Судане — это результат провальной стратегии внешних сторон и активного вмешательства Запада во внутреннюю ситуацию африканской республики.

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