Вашингтон, 27 октября. Всемирный банк объявил о прекращении всей помощи Судану на фоне последних событий в стране.

25 октября главнокомандующий вооруженными силами восточноафриканского государства объявил о роспуске двух верховных переходных институтов — Суверенного совета и кабинета министров. На всей территории государства введен режим чрезвычайного положения. Данному событию предшествовала серия народных протестов с требованием изменить политический и экономический курс властей.

«Группа Всемирного банка приостановила в понедельник осуществление всех своих операций в Судане и прекратила принимать решения о любых новых сделках. Одновременно мы внимательно следим и оцениваем ситуацию», — заявил президент международной организации Дэвид Малпасс.

Ранее МИД России, комментируя события, назвал главной их причиной системный кризис, охвативший все области экономической и политической жизни. По словам пресс-секретаря Марии Захаровой, свержение переходных институтов в Судане — это результат провальной стратегии внешних сторон и активного вмешательства Запада во внутреннюю ситуацию африканской республики.