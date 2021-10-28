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Елена Драпеко о словах Моргенштерна про День Победы: «Реабилитации нацизма не вижу»
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Елена Драпеко о словах Моргенштерна про День Победы: «Реабилитации нацизма не вижу»
Шоу-бизнес
Елена Драпеко о словах Моргенштерна про День Победы: «Реабилитации нацизма не вижу»
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Депутат Госдумы, заслуженная артистка России Елена Драпеко в комментарии ФАН высказала свое отношение к словам рэпера Моргенштерна о Дне Победы и начатой в связи с этим проверке. В среду глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение проверить заявление Алишера Моргенштерна о «бессмысленности» ежегодного отмечания 9 Мая. Статья, по которой проверяют слова рэпера, — «Распространение неуважительных к обществу сведений о днях воинской славы и оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветеранов». Наказание серьезное — до пяти лет колонии.

По мнению Елены Драпеко, важнее не наказать популярного у молодежи исполнителя, а объяснить ему, в чем он не прав.

«Я, скорее, согласна с позицией [пресс-секретаря президента РФ Дмитрия] Пескова (о необходимости разъяснительной работы. — Прим. ФАН), — отметила Елена Драпеко в комментарии ФАН. — Моргенштерн все это просто по глупости сказал. Инфантилизм абсолютный, хотя ему уже 23 года, он мог бы уже соображать. Но, похоже, он, как говорится, заигрался. Его аудиторная — супермолодежная, тинейджеры, поэтому, наверно, он от них заразился и впал в инфантилизм, с этим и связано его заявление».

По мнению Елены Драпеко, важнее не наказать популярного у молодежи исполнителя, а объяснить ему, в чем он неправ
duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

По мнению Елены Драпеко, речь об уголовном преследовании Моргенштерна идти не должна, достаточно разъяснений и других мер общественного воздействия.

«Реабилитации нацизма в словах Моргенштерна я никакой, естественно, не вижу. Он просто глупость сморозил, вот и все. Думаю, в этом случае достаточно воспитательных мер», — подчеркнула она.

Ранее за рэпера заступилась Ксения Собчак, в программе которой прозвучало скандальное заявление Моргенштерна. Сам исполнитель уже принес извинения.

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Все новости / Шоу-бизнес / Елена Драпеко о словах Моргенштерна про День Победы: «Реабилитации нацизма не вижу»
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