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Жителям Ростовской области рассказали, чем отличаются новые ограничения от локдауна 2020 года
Общество
Жителям Ростовской области рассказали, чем отличаются новые ограничения от локдауна 2020 года
Федеральное агентство новостей  / 

Ростов-на-Дону, 27 октября. Во время брифинга главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев объяснил журналистам, чем отличаются сегодняшние ограничения от локдауна 2020 года. 

Как отметил глава управления, список организаций, которые закрываются на время ограничительных мер на уровне региона, был дополнен. Однако сравнивать сегодняшнюю ситуацию с весной 2020 года некорректно. Например, в недавний список вошли все розничные магазины, которые не снабжают население товарами первой необходимости, тем не менее, некоторые из них могут продолжить работу в дистанционном формате или осуществлять продажу товаров бесконтактным способом.

Жителям Ростовской области рассказали, чем отличаются новые ограничения от локдауна 2020 года
Федеральное агентство новостей /

Ковалев также отметил, что в самом начале весны были приняты максимальные меры с приостановлением работ и закрытием многих учреждений, сегодня такого не наблюдается. Учитывая, что многие донские предприятия способны продолжать работу при предоставлении посетителями сертификата о прививке, свежих результатов ПЦР-теста или справки о перенесенном заболевании.

Ранее ФАН рассказывал, какие именно изменения внесены в постановление регионального правительства №272. Они предусматривают ряд дополнительных ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Ростовской области.

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