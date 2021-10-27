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ЦИК Приднестровья зарегистрировал действующего главу республики на президентские выборы
Политика
ЦИК Приднестровья зарегистрировал действующего главу республики на президентские выборы
wikipedia.org  /  Пресс-служба Президента Приднестровья / CC BY 4.0

Тирасполь, 27 октября. Действующий глава Приднестровья Вадим Красносельский зарегистрирован в качестве кандидата на президентские выборы, сообщила пресс-служба Центризбиркома.

Выборы главы Приднестровской Молдавской Республики пройдут 12 декабря. Президентом может стать гражданин не моложе 35, проживающий на территории республики не менее десяти лет. Плюс ко всему кандидат должен состоять в приднестровском гражданстве не менее десяти лет.

«В результате проверки предоставленных кандидатом документов на соответствие требованиям закона и вследствие проверки данных, содержащихся в подписных листах, Центризбиркомом было принято единогласное решение о регистрации Вадима Красносельского в качестве кандидата на пост президента Приднестровской Молдавской Республики», — сказано в сообщении.

Как стало известно ранее, глава Приднестровья не исключил своего обращения к России с просьбой о признании республики.

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