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Инвестпривлекательность доллара растет вслед за курсом рубля
Экономика
Инвестпривлекательность доллара растет вслед за курсом рубля
pixabay.com/PD

Москва, 27 октября. Российская валюта демонстрирует усиление, из-за чего аналитики все чаще говорят о перспективах приобретения подешевевшего «американца». Об этом пишет «Газета.ru».

Многие эксперты выступают за то, что текущий курс доллара по отношению к рублю приблизился ко «дну», поэтому настало выгодное время для покупки недорогой американской валюты, так как впоследствии последует только ее укрепление.

Рубль во многом усилился благодаря ужесточению денежно-кредитной политики со стороны Центрального банка Российской Федерации, который недавно повысил ключевую ставку до 7,5%. Официальный курс доллара на 27 октября снизился на целых 58 копеек (69,5 рубля), а евро потерял рубль и зафиксировался у 80,7 рубля.

«За последнюю неделю рубль вырос более чем на 2% к доллару, в два раза обогнав азиатские валюты, которые также значительно укрепились», — подчеркивает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

Сейчас национальную валюту РФ масштабно подталкивают вверх рекордные котировки нефти и газа перед приближающимся зимним сезоном, уверены специалисты.

«Если необходимо непременно закупиться валютой и потом забыть о колебаниях курса надолго, просто оставив эту сумму в инвалюте про запас, то в этом смысле курс сейчас действительно выгодный», — делится своим мнением шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев.

Не торопиться в вопросе скупки долларов рекомендует ведущий эксперт инвесткомпании «Арикапитал» Сергей Суверов. С его точки зрения, энергоносители еще способны дополнительно вырасти в цене и повлиять на курсы валют. Так, министры альянса ОПЕК+ в начале месяца заявили о стремлении повышать объемы добычи нефти.

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