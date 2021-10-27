Star Парад. GTAmillionnata: как набрать миллионы подписчиков за два месяца?

На этот раз в гости к Дане Борисовой приехала московская красавица, популярная блогерша и владелица элитного салона красоты — GTAmillionnata.

Девушка обрела бешеную популярность всего за несколько месяцев, о ней писали как российские, так и зарубежные СМИ. И все благодаря культовой походке женских персонажей из GTA, которую тиктокерша сумела блестяще скопировать.

Натали по секрету рассказала Дане, как шла к успеху: от задумки до реализации, от пары тысяч подписчиков — до 5 000 000 поклонников. При этом, как утверждает юная блогерша, свои рабочие аккаунты она не собирается превращать в источники рекламы. Несмотря на большой приток подписчиков, девушка хочет радовать зрителей новыми идеями, захватывающими сюжетами и интерьерами, не превращая пользовательскую страницу в «свинку-копилку».

О том, как проснуться знаменитой и не упустить свой звездный шанс — в новом выпуске передачи Star Парад с Даной Борисовой.