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Microsoft выпустит новый антивирус для Windows 11
Технологии
Microsoft выпустит новый антивирус для Windows 11
microsoft.com  /  Microsoft

Москва, 27 октября. Компания Microsoft выпустит новый антивирус, предназначенный для операционной системы Windows 11. О его тестировании сообщил сайт Neowin.

Microsoft Defender, известный как «Защитник Windows», находится на стадии предварительной версии под кодовым названием GibraltarApp и доступен лишь малой части бета-тестеров. В релизной версии Windows 11 используется встроенный антивирус от «десятки».

Когда выйдет обновленный Microsoft Defender, не сообщается. Возможно, пользователи смогут увидеть его в большом апдейте Windows 11, который запланирован на 2022 год.

Windows 11 была презентована в начале октября. Новая операционная система уже доступна для загрузки на официальном сайте Microsoft.

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