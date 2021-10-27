Главные новости дня: 27 октября

ФАН публикует дайджест событий 27 октября.

Российский актер Константин Хабенский стал новым художественным руководителем в Московском Художественном театре имени Чехова. Соответствующее заявление сделали в Минкультуры. По поводу смены руководства высказались актеры театра и режиссеры.

Изменения в составе руководства коснулись и МХАТ им. Горького. Новым гендиректором назначен Владимир Кехман. Решение о назначении Кехмана на новую должность приняли в Минкультуры. Он также продолжит работать в качестве худрука Михайловского театра.

Цирк братьев Запашных проверяют из-за тигренка у артиста Сергея Жигунова. В сентябре известный артист и продюсер написал в Instagram, что обзавелся тигренком. При этом артист упомянул фамилию «Запашный». Публикация вызвала недовольство части комментаторов. Был проявлен также интерес контролирующих органов и к Большому Московскому цирку, который часто называют цирком братьев Запашных. Сам же артист Жигунов в беседе с ФАН заявил, что пост в Instagram был шуткой: он взял в дом тигренка на несколько месяцев.

Следственный комитет проводит проверку после слов рэпера Моргенштерна о Дне Победы. Музыкант заявил в интервью Ксении Собчак, что не понимает, для чего каждый год отмечают этот праздник. Заявление Моргенштерна проверяют по статье о реабилитации нацизма. Блогер Вадим Манукян отреагировал на информацию о проверке рэпера Моргенштерна. По его мнению, вряд ли артиста ждет уголовная ответственность за его слова, но сигнал обществу подается очень четкий: никому не позволено оскорблять память о Великой Отечественной войне.

Бывшие сотрудники семьи Цукерберга подали на своих экс-работодателей в суд за домогательство и дискриминацию. Об этом сообщил американский телеканал NBC. Ранее генеральный прокурор округа Колумбия заявил, что основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг связан с крупной утечкой данных пользователей. По сведениям американских стражей порядка, инцидент произошел в 2016 году — в период президентской кампании.

Силовики Федеральной службы безопасности (ФСБ) начали проводить оперативные действия в администрации крымского города Керчи. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах. Ранее появившуюся информацию о задержании советника по строительству источник не подтвердил, однако сообщил, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против американской компании Apple. Об этом сообщили в самом ведомстве. Основанием для возбуждения дела стало нарушение антимонопольного законодательства. Apple запретила разработчикам приложений сообщать клиентам о возможности оплаты покупок вне AppStore.

Суд принял решение изменить меру пресечения Марине Кохал. Девушка, обвиняемая в убийстве своего мужа Энди Картрайта, освобождена из-под стражи. На время следствия фигурантка будет находиться под домашним арестом.

Россиянка Дина Аверина заработала еще одну медаль на чемпионате мира в Японии. Спортсменка завоевала первое место в упражнениях с мячом, что принесло ей титул 15-кратной чемпионки мира. В соревнованиях принимает участие и сестра гимнастки Арина. В упражнениях с мячом ей досталось серебро.

Разработчики «Спутника Лайт» допустили использование препарата вместе с другими вакцинами. Такое заявление сделали в Минздраве России. Разработанная в России вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» может быть применена вместе с прививками от гриппа. При этом смешивание этой вакцины вместе с другими в одном шприце не допускается.