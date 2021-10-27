Вассерман предупредил Киев о последствиях критики памятника Гагарину в Португалии

Москва, 27 октября. Оскорбление памятника первому человеку в космосе Юрию Гагарину в португальском Оэйраше многое говорит об интеллекте главы украинской общины Павла Садохи, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По мнению выдающегося эрудита, пассаж украинца не пойдет на пользу ни ему самому, ни официальному Киеву.

Вассерман предупредил Киев о последствиях выходки главы украинской общины в Португалии в беседе с изданием «ПолитРоссия». Садоха углядел в открытии бюста первому в истории человеку-космонавту политический жест и обрушился на власти Оэйраша с агрессивной критикой. Своими действиями националист опозорил и себя, и свою страну, уверен публицист.

«Очевидно, что ему выгодно отделять украинцев от остальных русских. Такое заявление не прибавит Португалии любви к украинцам», — заметил Вассерман.

С другой стороны, поведение украинца демонстрирует глубину комплекса неполноценности, которым страдают киевские праворадикалы, уверен собеседник «ПолитРоссии». Таким, как Садоха, боязно признавать, что Украина без России не смогла добиться практически ничего, поэтому они стремятся надругаться на всем русским.

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«Таким украинцам не по нраву все, что напоминает о достижениях русского народа, потому что это напоминает им то, что сами они чего-то значимого достигали только в составе русского народа. На протяжении всей русской истории представители Украины играли важные роли. В рамках единой России достижений украинцев значительно больше, чем после попыток отделить украинцев от остальных русских», — уверен законодатель.

Люди вроде Садохи умеют только ненавидеть русское и едва ли могут выделиться какими-то другими, более созидательными качествами, заметил Вассерман. Из-за этого глава украинской общины наверняка затерялся бы среди живущих в Португалии россиян, но вот для соплеменников-националистов он — лидер и герой.

«Я подозреваю, что, если бы он считал себя русским, у него, судя по низкой концентрации ума в высказываниях, было бы мало шансов возглавить русскую общину Португалии. На украинском фоне он неплохо заметен. Очевидно, что ему выгодно отделять украинцев от остальных русских», — поставил политик украинца на место изящной остротой.

Публицист и депутат Госдумы Анатолий Вассерман регулярно дает комментарии прессе по актуальным вопросам российской и международной повестки. Ранее политик высказался на тему работы системы здравоохранения на фоне усложнившей эпидемиологической обстановки.