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Розничные цены на бензин продолжают расти по всей России
Экономика
Розничные цены на бензин продолжают расти по всей России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 27 октября. Розничная стоимость бензина растет по всей России вторую неделю подряд. Соответствующие данные публикует Центральное диспетчерское управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Так, на прошлой неделе цены на бензин в той или иной мере увеличились во всех российских регионах. Наибольший рост наблюдался в Ставропольском крае, Оренбургской области, Башкирии, Мордовии, Татарстане, Кировской области и Чувашии, где стоимость топлива стала выше на 21-24 копеек. Исключением стали субъекты Дальнего Востока. Там цены на бензин остались на прежнем уровне.

По данным ЦДУ ТЭК, средняя стоимость бензина АИ-92 составляет в России 46,19 рубля за литр. Марка АИ-95 продается по 49,65 рубля. Цена летнего дизельного топлива в среднем составляет 50,35 рубля.

Автоэксперт Константин Епанешников ранее рассказал, как правильно заправлять машину зимой. Он подчеркнул, что в случае беспечного отношения к этому вопросу водитель может столкнуться с поломкой двигателя.

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