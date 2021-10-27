Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 октября 19:42
19:40
Политика
РКН направит в суд протокол в отношении компании Google за неудаление контента
19:37
Общество
Читатели Express призвали принца Гарри вернуться из США на фоне слухов о здоровье королевы
19:36
Общество
Астрологи назвали три знака зодиака с тяжелой судьбой в 2022 году
19:35
Общество
Памятник Александру Невскому открыли на территории Военного университета в Москве
19:31
Происшествия
Подозреваемый в убийстве банкира Яхонтова и его семьи был задержан в Белоруссии
19:31
Происшествия
Водолазы МЧС нашли тела провалившихся под лед детей в Хабаровском крае
19:30
Происшествия
В Челябинской области 12-летняя школьница зарезала своего отчима
19:30
Общество
Star Парад. GTAmillionnata: как набрать миллионы подписчиков за два месяца?
19:30
Общество
Пожилой енот Берри из Новосибирска взял под опеку брошенную собаку Альфу
19:21
Общество
Недосып и стресс могут увеличить уровень «плохого» холестерина
Все новости

Аббас Джума о вмешательстве США в дела Судана: граждан довели до полного отчаяния

  /   Обновлено: 27 октября 2021 18:09
Весь мир
Аббас Джума о вмешательстве США в дела Судана: граждан довели до полного отчаяния
Федеральное агентство новостей  / 

Хартум, 27 октября. Журналист-международник Аббас Джума прокомментировал повышенное внимание США к перевороту в Судане. По его словам, представители американского Госдепа одними из первых выступили против действий народа и военных, когда задержали их марионетку — премьер-министра Абдаллу Хамдока.

«Госсекретарь Энтони Блинкен и его верный пес — министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд осудили переворот в Хартуме. Ну и по классике, Штаты поддержали стремление суданцев к демократии», — написал он в личном Telegram-канале.

Корреспондент заявил, что ничего другого от Вашингтона ждать не приходится. Особенно когда под угрозой оказались их марионетки, методично и дружно разваливавшие Судан под демократические лозунги.

«Суданцев довели до полного отчаяния. Государство буквально тонет в нищете. Сумасшедшая инфляция. Политики скупали валюту, спокойно вывозили капиталы и чувствовали себя превосходно! Как я уже писал, на этом фоне военные весьма убедительно представляют свои действия как спасение государства», — уточнил журналист.

Граждан довели до полного отчаяния: Аббас Джума о вмешательстве США в дела Судана
instagram.com / @abbasimus

Аббас Джума также рассказал о ранее неизвестном комитете, созданном кабмином Судана под руководством Хамдока. «Тамкин» — квазисудебный, репрессивный орган, способный изымать имущество и прекращать действия гражданско-правовых отношений. Он имеет полномочия ликвидировать частную и государственную компанию, уволить сотрудников, наложить санкции на физических лиц и провести рейдерский захват.

«Вот вам гражданские права и свободы в «постреволюционном» Хартуме. Будет ли лучше при военных? Большой вопрос. Но вот хуже уже, кажется, некуда», — подытожил он.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей отреагировал на ситуацию в Хартуме. По его словам, вмешательство США может усугубить положение в восточноафриканской стране.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Аббас Джума о вмешательстве США в дела Судана: граждан довели до полного отчаяния
сша судан вмешательство переворот аббас джума хамдок
Комментировать