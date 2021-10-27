Аббас Джума о вмешательстве США в дела Судана: граждан довели до полного отчаяния

Хартум, 27 октября. Журналист-международник Аббас Джума прокомментировал повышенное внимание США к перевороту в Судане. По его словам, представители американского Госдепа одними из первых выступили против действий народа и военных, когда задержали их марионетку — премьер-министра Абдаллу Хамдока.

«Госсекретарь Энтони Блинкен и его верный пес — министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд осудили переворот в Хартуме. Ну и по классике, Штаты поддержали стремление суданцев к демократии», — написал он в личном Telegram-канале.

Корреспондент заявил, что ничего другого от Вашингтона ждать не приходится. Особенно когда под угрозой оказались их марионетки, методично и дружно разваливавшие Судан под демократические лозунги.

«Суданцев довели до полного отчаяния. Государство буквально тонет в нищете. Сумасшедшая инфляция. Политики скупали валюту, спокойно вывозили капиталы и чувствовали себя превосходно! Как я уже писал, на этом фоне военные весьма убедительно представляют свои действия как спасение государства», — уточнил журналист.

instagram.com / @abbasimus

Аббас Джума также рассказал о ранее неизвестном комитете, созданном кабмином Судана под руководством Хамдока. «Тамкин» — квазисудебный, репрессивный орган, способный изымать имущество и прекращать действия гражданско-правовых отношений. Он имеет полномочия ликвидировать частную и государственную компанию, уволить сотрудников, наложить санкции на физических лиц и провести рейдерский захват.

«Вот вам гражданские права и свободы в «постреволюционном» Хартуме. Будет ли лучше при военных? Большой вопрос. Но вот хуже уже, кажется, некуда», — подытожил он.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей отреагировал на ситуацию в Хартуме. По его словам, вмешательство США может усугубить положение в восточноафриканской стране.