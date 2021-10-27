Политолог Романов о заявлении экспертов ООН по ЦАР: пытаются вытеснить Россию из региона

Экспертная группа Организации Объединенных Наций, которая выпустила заявление и бездоказательно обвинила российских инструкторов в запугивании населения ЦАР, стала инструментом политического влияния определенных глобальных элит. Такое мнение озвучил независимый аналитик Роман Романов, комментируя сообщение Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

«Часто в международных структурах работают крайне идеализированные люди. Не следует воспринимать Организацию Объединенных Наций как единую структуру, которая принимает только верные и взвешенные решения. Очень часто внутри ее подкомитетов находятся люди, которые работают на определенные государства, представляют интересы определенных глобальных элит и продвигают нужную ценностную повестку. В данном случае группа аналитиков, представляющих ООН, не что иное как инструмент политического влияния», — уверен собеседник ФАН.

Эксперт напомнил, что ЦАР долгое время находилась в состоянии гражданской войны, но в опубликованном заключении комиссия УВКПЧ почему-то сделала упор не на преступлениях боевиков и различных бандформирований, а на работе отечественных специалистов, которые действуют в республике по официальному приглашению правительства и с разрешения Совета Безопасности ООН.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

«Появляется какая-то группа людей, ни разу не бывавшая в регионе, которая выпускает аналитику исключительно на основе публикаций в интернете. А, как мы знаем, большинство сообщений об Африке зачастую представляет собой агитацию и пропаганду. Тем не менее эти люди выступают с беспрекословными и ультимативными заявлениями. О чем это говорит? Скорее всего перед нами не люди, которые пытаются решить проблемы ЦАР, а политики, продвигающие определенную повестку и занимающиеся реализацией определенных целей. В данном случае они пытаются вытеснить Россию из региона», — объяснил Роман Романов.

По его словам, ни о какой реальной аналитике в сообщении экспертной группы ООН речи не идет.

«Если вы хотите собирать реальные данные, то вы, подобно Максиму Шугалею, отправляетесь на место и проводите социологические исследования, соприкасаетесь с тем, что происходит в стране. А то, что мы видим сейчас, это просто вбросы, фейки и пропаганда для того, чтобы нивелировать присутствие российских специалистов, которые оказывают только позитивное влияние на ЦАР», — заключил политолог.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Ранее глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов выразил сожаление в связи с заявлением экспертной группы ООН о деятельности отечественных специалистов в Центральноафриканской Республике. Он сообщил, что «против СОМБ произошла очередная провокация».

Власти ЦАР также подвергли резкой критике международную организацию за обвинения в адрес россиян. В начале октября президент республики Фостен-Арканж Туадера уже опровергал вбросы о вооруженных силах страны и партнерах из РФ.