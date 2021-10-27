«Газпром» поможет властям Сахалина построить топливный завод для поставок ГСМ

Южно-Сахалинск, 27 октября. Правительство Сахалинской области и компания «Газпром» договорились о строительстве инновационного топливного завода, который позволит снизить цены на ГСМ.

Соглашение о сотрудничестве было подписано губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым. Стороны договорились разработать проект завода по производству жидкого топлива и газовых конденсатов. Ключевой задачей будущего предприятия является снижение цен на ГСМ для местных потребителей, включая не только автовладельцев, но и для авиации.

«Мы можем сделать цены на бензин и дизтопливо более доступными для автовладельцев. Сейчас цену горючего определяют факторы, на которые мы не можем влиять. В их числе цены на оптовом рынке и расходы по доставке. Еще один важный аспект: наша авиация может быть обеспечена керосином местного производства», — рассказал Лимаренко.

По предварительным данным, завод сможет перерабатывать около 4,5 млн тонн газового конденсата ежегодно. В качестве ресурсной базы рассматриваются месторождения проекта «Сахалин-3».

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству рассмотреть возможность выделения 4,6 млрд рублей на расселение аварийных домов на Сахалине. Дальневосточный регион раньше других завершает программу переселения граждан из ветхого жилья. В ближайшую пятилетку планируется расселить более 640 тысяч квадратных метров.