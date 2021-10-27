Российские специалисты приступили к реставрации источника Эфка в Пальмире

В древнем городе Пальмира началось восстановление важной исторической достопримечательности — минерального источника Эфка.

Реализацией проекта занимается команда специалистов из России и Сирии под надзором Главного управления древностей и музеев республики. Финансирование работ взяли на себя сразу несколько учреждений из РФ: Ассоциация по сохранению и изучению историко-культурного наследия «Экспедиционный волонтерский корпус», Кабардино-Балкарский научный центр РАН, московский Институт Наследия и компания «ОКН-Проект».

Запуск соответствующей инициативы произведен на основе существующего двустороннего соглашения о совместной реставрации исторических объектов и достопримечательностей города, существенный ущерб которому был нанесен в результате действий террористов.

Директор Управления древностей и музеев провинции Хомс Хусам Хамиш рассказал журналистам, что цель нового проекта заключается в восстановлении пещеры, где берет начало источник Эфка, окончательная очистка его русла от камней и обломков, а также возвращение первозданного вида располагающимся там археологическим акведукам, лестницам и алтарям. Еще одним важным аспектом работы становится возобновление водного потока, пополняющего оазис и древние сады Пальмиры.

Осуществление намеченного плана поможет не только восстановить объект исторического наследия Сирийской Арабской Республики (САР), но и поспособствует возобновлению орошения земель региона, благодаря чему местные фермеры смогут вернуться к возделыванию сельхозугодий.

Как в интервью информационному агентству SANA отметил российский археолог Тимур Кармов, на восстановление источника Эфка потребуется по меньшей мере три месяца. Постепенная расчистка русла ручья ведется уже довольно давно, однако до настоящего момента она преследовала иные цели: сирийцы стремились спасти реликвии от повреждения. Теперь же этот объект ждет следующий этап реставрации.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

В годы войны радикальные исламисты из «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) подвергли Пальмиру значительным разрушениям и разграбили древний город, вывозя из страны предметы старины для торговли на черном рынке. Они дважды занимали населенный пункт, однако благодаря поддержке российской авиации сирийская армия в 2017 году окончательно смогла полностью зачистить регион и большую часть страны от боевиков. После этого специалисты из РФ и их местные коллеги начали разминирование территории.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны России

Опыт экспертов из РФ играет важную роль в восстановлении античной Пальмиры, где располагается множество образцов архитектуры периода Древнего Рима.

В 2016 и 2019 годах археологи из Института истории материальной культуры РАН совершили две экспедиции в город. Ими были проведены съемки, необходимые для оценки разрушений и создания 3D-модели Пальмиры с целью дальнейшей реконструкции.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

С тех пор работа там ведется непрерывно. Многие объекты были практически разрушены, однако благодаря современным технологиям есть возможность восстановить их, соединяя обломки и дополняя их воссозданными с нуля частями.

Необходимые замеры древностей и создание трехмерного проекта укладывались в первый этап реставрации, а разборка завалов, инвентаризация и работа с конкретными фрагментами пострадавших достопримечательностей является уже вторым шагом.

Переход к восстановлению источника Эфка говорит о том, что россияне и сирийцы готовы вернуть древнему городу его первоначальный вид.

1 Организация запрещена на территории РФ.