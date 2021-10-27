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Долговая нагрузка россиян увеличилась в 2021 году
Экономика
Долговая нагрузка россиян увеличилась в 2021 году
pixabay.com

Москва, 27 октября. Граждане РФ нарастили свою долговую нагрузку с 27% до 35% дохода, пишет газета «Известия», ссылаясь на данные «Карты кредитной активности» проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков».

Первые шесть месяцев текущего года продемонстрировали рост задолженности жителей России по займам на 13,6%. Уровень данного индикатора достиг 22,64 трлн рублей.

Согласно статистике, больше всего займов было оформлено в Республике Тыва (порядка 78%). Помимо данного субъекта РФ, высокий уровень задолженности наблюдается в Калмыкии (64%). Среди других регионов, повышенная закредитованность зафиксирована в Ленинградской области и Удмуртии (по 50%).

По подсчетам Национального бюро кредитных историй, на одного заемщика в Российской Федерации в среднем приходится 2,1 кредита. Как полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, долговая нагрузка в стране действительно растет, но темпы ее прироста значительно замедлились за последнее время.

«Наши наблюдения демонстрируют еще одну интересную тенденцию: в некоторых регионах с высокой насыщенностью кредитов всех категорий растет средний чек «займов до зарплаты», — отмечает дополнительный тренд глава проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Российские граждане, как правило, оформляют кредиты на сумму до трех миллионов рублей, уверены специалисты университета «Синергия». Для получения данных эксперты специально организовали опрос.

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банки кредиты займы долговая нагрузка
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