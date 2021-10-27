Принц Уильям и Кейт Миддлтон грубо нарушили королевский протокол

Лондон, 27 октября. Герцогов Кембриджских обвинили в нарушении королевского протокола, когда они поехали на отдых. Принц Уильям и Кейт Миддлтон сели в один и тот же транспорт вместе с детьми.

Супружескую пару заметили вместе с наследниками и их няней Марией Терезой Туррион Борралло в аэропорту Хитроу. Семья выгружала сумки у пятого терминала, в котором обычно провожают и встречают членов британской монархии или других высокопоставленных лиц.

Кейт Миддлтон и принц Уильям, видимо, отправились в небольшое путешествие вместе с детьми. Куда именно поехали Кембриджские, остается только гадать. При этом супруги грубо нарушили королевский протокол, указал Purewow. По правилам, они не должны были садиться в какой-либо транспорт вместе с детьми. Это правило действует для того, чтобы, если в дороге произойдет несчастный случай, преемственность не прервалась. Именно по этой причине Елизавета II, принц Чарльз и принц Уильям никогда не ездят вместе, пишет Teleprogramma.pro.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон могут отправиться в следующем году в США, где живут принц Гарри и его супруга Меган Маркл. Поездка мужа и жены приурочена к церемонии награждения Earthshot Prize Awards.