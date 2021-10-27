Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 октября 18:13
18:10
Экономика
Инвестпривлекательность доллара растет вслед за курсом рубля
18:09
Общество
Татьяна Голикова призвала россиян соблюдать меры безопасности по COVID-19 в нерабочие дни
18:09
Общество
Диетолог Безбородова опровергла заблуждения о полезных продуктах
18:09
Общество
Режиссер документальных фильмов Сергей Толкачев скончался на 82-м году жизни
18:08
Общество
Роспотребнадзор проверит нарушение антикоронавирусных мер на концерте Mary Gu в Петербурге
18:05
Весь мир
Аббас Джума о вмешательстве США в дела Судана: граждан довели до полного отчаяния
18:05
Технологии
Microsoft выпустит новый антивирус для Windows 11
18:03
Политика
Вассерман предупредил Киев о последствиях критики памятника Гагарину в Португалии
18:01
Экономика
Розничные цены на бензин продолжают расти по всей России
17:59
Происшествия
Полицейские задержали предполагаемого убийцу банкира и его семьи в Москве
Все новости

Принц Уильям и Кейт Миддлтон грубо нарушили королевский протокол
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон грубо нарушили королевский протокол
Global Look Press  /  I-Images

Лондон, 27 октября. Герцогов Кембриджских обвинили в нарушении королевского протокола, когда они поехали на отдых. Принц Уильям и Кейт Миддлтон сели в один и тот же транспорт вместе с детьми.

Супружескую пару заметили вместе с наследниками и их няней Марией Терезой Туррион Борралло в аэропорту Хитроу. Семья выгружала сумки у пятого терминала, в котором обычно провожают и встречают членов британской монархии или других высокопоставленных лиц.

Кейт Миддлтон и принц Уильям, видимо, отправились в небольшое путешествие вместе с детьми. Куда именно поехали Кембриджские, остается только гадать. При этом супруги грубо нарушили королевский протокол, указал Purewow. По правилам, они не должны были садиться в какой-либо транспорт вместе с детьми. Это правило действует для того, чтобы, если в дороге произойдет несчастный случай, преемственность не прервалась. Именно по этой причине Елизавета II, принц Чарльз и принц Уильям никогда не ездят вместе, пишет Teleprogramma.pro.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон могут отправиться в следующем году в США, где живут принц Гарри и его супруга Меган Маркл. Поездка мужа и жены приурочена к церемонии награждения Earthshot Prize Awards.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Принц Уильям и Кейт Миддлтон грубо нарушили королевский протокол
Принц Уильям Кейт Миддлтон королевская семья
Комментировать