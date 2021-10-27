Студия Pixar показала тизер-трейлер мультфильма о Баззе Лайтере из «Истории игрушек»

Лос-Анджелес, 27 октября. Американская анимационная студия Pixar выпустила первый тизер-трейлер своего мультфильма «Лайтер». Он расскажет о космонавте Баззе Лайтере, известном зрителям по франшизе «История игрушек».

Тизер-трейлер появился на официальном YouTube-канале Pixar. Судя по ролику, в мультфильме речь пойдет не об игрушке, а о космонавте, который стал ее прототипом.

В тизер-трейлере Лайтер отправляется в космическое путешествие. Если верить видео, ему предстоит встреча с пришельцами. Зрители увидят на герое, которого озвучивает Крис Эванс, знаменитый костюм из «Истории игрушек».

Премьера «Лайтера» запланирована на лето 2022 года. В российских кинотеатрах мультфильм должен выйти 16 июня.

Минувшим летом в российском прокате появился анимационный фильм «Лука» от Pixar. Проекту удалось выбиться в лидеры по сборам.