Психолог Зберовский рассказал, что за «пополамщиками» скрываются мужчины-жадины

Тенденция делить в отношениях все счета пополам в России в последнее десятилетие серьезно набрала обороты. Российские мужчины все чаще используют такой формат отношений. Однако здесь есть маленький, но очень серьезный нюанс: кто-то половинит счета только на начальном этапе отношений, а кто-то теперь идет с таким принципом по жизни. Кто он мужчина-пополамщик — жадина или равноправный партнер? На этот вопрос корреспонденту ФАН ответил психолог Андрей Зберовский.

Эксперт высказался против такого формата отношений. По его мнению, мужчина должен доминировать с точки зрения трат и финансово вкладываться в свою девушку. Такими действиями он доказывает свою состоятельность и успешность. Ведь серьезные отношения в дальнейшем ведут к рождению детей: женщина на много лет выключается из процесса зарабатывания денег и возможности себя обеспечивать.

«Мужчина, с моей точки зрения, должен обеспечивать девушку и демонстрировать это в отношениях. Другое дело, что принцип «пополам», который обычно не свойственен российскому мужчине, стал своеобразной защитной реакцией на рост повышенных женских запросов и потребительского отношения к партнеру. Когда девушка не определилась, будет она общаться с парнем или нет, но сходу начинает выдвигать какие-то требования относительно подарков – это настоящее потребительство», — сказал Зберовский.

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Он объяснил, что именно поэтому некоторые мужчины используют модель «счет пополам» — это тест, который позволяет оценить женские запросы. Если мужчина видит «хищнические запросы», по мнению психолога, лучше прекратить общение с такой дамой — это сбережет и бюджет, и нервы. Однако если же девушка этот тест проходит, то, как правило, мужчины переходят к модели нормального финансирования, подчеркнул психолог. Но бывают и исключения.

«Если позиция «пополам» является для мужчины принципиальной, то обычно отношения не получаются. Для женщин такая модель — обидная. Вообще все проблемы такого принципа распределения расходов кроются в том, что уровень доходов в паре, как правило, разный. Когда женщина зарабатывает меньше мужчины, то при дележке трат пополам она просто не вытягивает уровень своего парня. А если она зарабатывает больше партнера, то в уязвимом положении уже окажется мужчина и тот же совместный отдых становится уже невозможным», — пояснил психолог.

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По мнению Зберовского, гармония заключается в том, что мужчина финансово вкладывается, но женщина при этом не завышает свои требования и адекватно оценивает материальное положение партнера.

Специалист добавил, что стремление делить расходы пополам на постоянной основе — это обыкновенная мужская жадность. Поэтому с принципиальными пополамщиками психологи не советуют строить отношения.

Психологи также рассказали, от каких женщин мужчины не уйдут никогда. По мнению специалистов, девушки должны в первую очередь получать удовольствие от своей жизни, а не липнуть к мужчине.