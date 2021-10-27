Массовые протесты стали ответом на политику Гильермо Лассо в Эквадоре

Тысячи граждан Эквадора вышли на акции протеста против экономической политики правого президента Гильермо Лассо через несколько дней после увеличения цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает агентство El Universo.

Демонстрации, проходившие на исторической площади Санто-Доминго, недалеко от президентского дворца в столице Кито, закончились задержанием 37 человек. Не менее пяти человек получили ранения. Протесты проходили также в ряде других городов Эквадора, однако эпицентром движения стал Кито.

«Во всех уголках страны прошли мирные манифестации. Только в столице наблюдались проявления насилия», — объявила министр внутренних дел Александра Вела.

Активное участие в протестах принимали члены конфедерации коренных народов Эквадора CONAIE.

Pueblos en resistencia



En Guaranda las comunidades indígenas se suman a la movilización, tras la decisión colectiva del movimiento indígena de mantener un segundo día de movilización.#EnUnidad #SomosConaie pic.twitter.com/vrDVCfe5SN — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 27, 2021

В столице «мирной мобилизации» не получилось. Глава МВД обвинила в вандализме «группу геваристов», поддерживающих коммунистические идеи революционера Че Гевары. По ее словам, 50 молодых людей, одетых в черное с зелеными капюшонами, спровоцировал полицейских, кидая в них камни, а также намеренно уничтожали государственное имущество.

EN #Ecuador denuncian fuerte represión militar y policial hacia los manifestantes en la jornada de protestas de este #26DeOctubre pic.twitter.com/qyQmQ01XK1 — ElEstado.net⚙️ (@ElEstadoNet) October 27, 2021

Несмотря на действия крупного контингента сил правопорядка, манифестантам удалось снести полицейские заграждения на одной из улиц и войти на площадь Пласа Гранде, где находится президентский Каронделетский дворец.

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Чтобы вернуть порядок в центре столицы, правоохранители применили слезоточивый газ, а также на мотоциклах и лошадях пытались разогнать протестующих.

Violenta jornada de protestas en #Ecuador



El país vivió una intensa jornada de #manifestaciones en la capital Quito y en otras localidades contra la política económica del presidente Guillermo #Lasso. El choque entre policías y manifestantes dejó al menos 37 heridos. /ft pic.twitter.com/TA8UGTjf3E — DW Español (@dw_espanol) October 27, 2021

Участники в ответ использовали булыжники дорожного покрытия, забрасывая ими полицейских. В результате пятеро правоохранителей получили ранения.

“Movilización rural de baja intensidad”…. Eso dice Carondelet. Te mereces el Coup d’etat #Monaguillo … El último en salir que apague la luz y cierre la puerta, #Ecuador se va al carajo por la falta de ???? ???? pic.twitter.com/LOO6yMEjXP — Dr.Marquitoantonio:. (@marantperoc) October 27, 2021

Власти задержали 37 человек. Некоторые были арестованы на самой манифестации, другие — при попытке воспрепятствовать автомобильному движению в разных частях страны.

[AMPLÍA] Los bloqueos de vías por las protestas en Ecuador afectan a cinco de las 24 provincias, entre ellas la de Pichincha, cuya capital es Quito, de acuerdo con el Sistema Integrado de Seguridad ECU911 #AFP



???? @photoroco pic.twitter.com/EUHkgKVraY — Agence France-Presse (@AFPespanol) October 26, 2021

Правозащитные организации осудили правительство за использование чрезмерного насилия против протестующих на площади Санто-Доминго.

????Denunciamos el USO desproporcionado de la fuerza contra personas manifestantes en la Plaza de Santo Domingo .Policías motorizados y gases lacrimógenos para dispersar las protestas. #ProtestarNoEsDelito #ParoNacional@CONAIE_Ecuador @DesbordeEc @LaPeriodicanet @DEFENSORIAEC pic.twitter.com/ZencNQwe1l — Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos (@DDHH_Alianza) October 26, 2021

Причины недовольства

Поводом для демонстраций стали реформы, запланированные президентом Гильермо Лассо, а также рост цен на топливо в Эквадоре.

В течение всего дня Лассо находился в президентском дворце, где, по сообщению пресс-службы, он провел несколько рабочих встреч.

▶️#ATENCIÓN En el Centro Histórico de #Quito, se registra presencia policial y militar. Se tiene previsto que a las 16:00, inicien protestas pacíficas convocadas por la @CONAIE_Ecuador y organizaciones sociales.???? pic.twitter.com/HqPp6vivdo — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) October 26, 2021

Бывший банкир, вступивший в должность главы Эквадора в мае 2021 года, ранее отменил план поэтапного увеличения цен на бензин с целью привести их в соответствие со стоимостью горючего на международном рынке. Решение об отказе от проекта было принято под давлением коренных жителей и социальных организаций.

Федеральное агентство новостей /

Вместо этого Лассо увеличил цену на популярный в Эквадоре бензин типа «экстра» с более высоким октановым числом до 2,55 доллара за галлон (3,8 литра), а стоимость дизельного топлива — до 1,9 доллара за галлон (в пересчете на рубли это около 47 рублей за литр бензина и 35 рублей за литр дизтоплива. — Прим. ФАН). Президент также распорядился обеспечить сохранение установленных государством цен на основные продукты питания.

Рост стоимости топлива вызвал негодование среди населения. Профсоюзы и другие группы потребовали у Лассо заморозить цены и помочь секторам, пострадавшим от пандемии COVID-19.

Социал-христианская партия опубликовала документ, в котором потребовала отменить любые субсидии на топливо «для богатых и контрабандистов» и взамен выплачивать их сельскохозяйственным работникам и сотрудникам транспортного сектора.

Вечером 26 октября движение индейцев сообщило о намерении продолжить протесты и сегодня. По информации председателя Конфедерации коренных народов (Conaie) Эквадора, участники планируют и дальше требовать понижения цен на топливо до уровня 11 июня.