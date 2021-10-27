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Массовые протесты стали ответом на политику Гильермо Лассо в Эквадоре

  /   Обновлено: 27 октября 2021 18:19
Весь мир
Массовые протесты стали ответом на политику Гильермо Лассо в Эквадоре
 /  Федеральное агентство новостей

Тысячи граждан Эквадора вышли на акции протеста против экономической политики правого президента Гильермо Лассо через несколько дней после увеличения цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает агентство El Universo.

Демонстрации, проходившие на исторической площади Санто-Доминго, недалеко от президентского дворца в столице Кито, закончились задержанием 37 человек. Не менее пяти человек получили ранения. Протесты проходили также в ряде других городов Эквадора, однако эпицентром движения стал Кито.

«Во всех уголках страны прошли мирные манифестации. Только в столице наблюдались проявления насилия», — объявила министр внутренних дел Александра Вела.

Активное участие в протестах принимали члены конфедерации коренных народов Эквадора CONAIE.

В столице «мирной мобилизации» не получилось. Глава МВД обвинила в вандализме «группу геваристов», поддерживающих коммунистические идеи революционера Че Гевары. По ее словам, 50 молодых людей, одетых в черное с зелеными капюшонами, спровоцировал полицейских, кидая в них камни, а также намеренно уничтожали государственное имущество.

Несмотря на действия крупного контингента сил правопорядка, манифестантам удалось снести полицейские заграждения на одной из улиц и войти на площадь Пласа Гранде, где находится президентский Каронделетский дворец.

Массовые протесты стали ответом на политику Гильермо Лассо в Эквадоре
wikipedia.org / David Adam Kess / CC BY-SA 4.0

Чтобы вернуть порядок в центре столицы, правоохранители применили слезоточивый газ, а также на мотоциклах и лошадях пытались разогнать протестующих.

Участники в ответ использовали булыжники дорожного покрытия, забрасывая ими полицейских. В результате пятеро правоохранителей получили ранения.

Власти задержали 37 человек. Некоторые были арестованы на самой манифестации, другие — при попытке воспрепятствовать автомобильному движению в разных частях страны.

Правозащитные организации осудили правительство за использование чрезмерного насилия против протестующих на площади Санто-Доминго.

Причины недовольства

Поводом для демонстраций стали реформы, запланированные президентом Гильермо Лассо, а также рост цен на топливо в Эквадоре.

В течение всего дня Лассо находился в президентском дворце, где, по сообщению пресс-службы, он провел несколько рабочих встреч.

Бывший банкир, вступивший в должность главы Эквадора в мае 2021 года, ранее отменил план поэтапного увеличения цен на бензин с целью привести их в соответствие со стоимостью горючего на международном рынке. Решение об отказе от проекта было принято под давлением коренных жителей и социальных организаций.

Массовые протесты стали ответом на политику Гильермо Лассо в Эквадоре
Федеральное агентство новостей /

Вместо этого Лассо увеличил цену на популярный в Эквадоре бензин типа «экстра» с более высоким октановым числом до 2,55 доллара за галлон (3,8 литра), а стоимость дизельного топлива — до 1,9 доллара за галлон (в пересчете на рубли это около 47 рублей за литр бензина и 35 рублей за литр дизтоплива. — Прим. ФАН). Президент также распорядился обеспечить сохранение установленных государством цен на основные продукты питания.

Рост стоимости топлива вызвал негодование среди населения. Профсоюзы и другие группы потребовали у Лассо заморозить цены и помочь секторам, пострадавшим от пандемии COVID-19.

Социал-христианская партия опубликовала документ, в котором потребовала отменить любые субсидии на топливо «для богатых и контрабандистов» и взамен выплачивать их сельскохозяйственным работникам и сотрудникам транспортного сектора.

Вечером 26 октября движение индейцев сообщило о намерении продолжить протесты и сегодня. По информации председателя Конфедерации коренных народов (Conaie) Эквадора, участники планируют и дальше требовать понижения цен на топливо до уровня 11 июня.

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