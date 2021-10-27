Мишустин заявил об эффективной работе правительства с Госдумой

Москва, 27 октября. Правительство России активно и эффективно взаимодействует с депутатами Государственной думы, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Во время встречи с руководством нижней палаты парламента глава правительства отметил, что кабинет министров эффективно работает с депутатским корпусом по самому широкому кругу вопросов, которые интересуют граждан.

«Уже сегодня очень активно идут встречи профильных министров, вице-премьеров с соответствующими комитетами Госдумы, с руководством», — сказал премьер.

Михаил Мишустин подчеркнул, что Госдума восьмого созыва активно приступила к своей работе.

Как стало известно ранее, Правительство РФ не поддержало проект о наказании за невыполнение предвыборных обещаний. Соответствующий документ обнародован в думской электронной базе данных.