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Сервис Downdetector зафиксировал сбой в работе Telegram
Технологии
Сервис Downdetector зафиксировал сбой в работе Telegram
pixabay.com

Москва, 27 октября. Сбой произошел в работе популярного мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу многих известных сетевых площадок.

Согласно данным сайта Downdetector, пользователи начали активно жаловаться на работу Telegram около 17:00 по московскому времени. Сервис получил более 280 сообщений о проблемах с мессенджерами в указанное время. Сигналы о сбое поступали из Москвы, Петербурга и Киева.

Сервис Downdetector зафиксировал сбой в работе Telegram
Prt Scr downdetector.ru / downdetector.ru

У большинства пожаловавшихся пользователей Telegram (55% отчетов) возникли проблемы с приложением. Еще 36% отправителей сообщений о сбое указали, что у них наблюдаются трудности с подключением к серверу.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров объявил о масштабном нововведении в мессенджере. У программы для обмена сообщениями появится собственная рекламная платформа.

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мессенджер telegram downdetector
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