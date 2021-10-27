Эдгард Запашный отреагировал на историю с артистом Жигуновым и «подкинутым» тигренком

Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный пристыдил СМИ за некритичное отношение к появляющейся в интернете информации, касающейся известных людей. Речь идет об истории с постом в Instagram артиста Сергея Жигунова, в котором он опубликовал свое фото с тигренком на поводке. Подпись гласила:

«Мой однополчанин Запашный подкинул мне на 2-3 месяца тигра».

Prt Scr instagram.com / @zhigunov_sergey

Некоторые СМИ сделали вывод, что речь идет о тигренке из цирка братьев Запашных — так обычно называют Большой Московский цирк на проспекте Вернадского.

Отметим сразу: ничего подобного Сергей Жигунов не писал, а его однополчанин — это Мстислав Запашный, с которым они действительно вместе служили в армии. В результате Большому Московскому цирку пришлось давать опровержение и даже отвечать на вопросы проверяющих органов.

В интервью ФАН Жигунов признался, что вся история с якобы «подкинутым» ему тигренком была розыгрышем, а доверил ему пару минут подержать зверя артист Мстислав Запашный, с которым они вместе служили в знаменитом 11-м кавалерийском полку.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

Комментируя эту коллизию, известный представитель знаменитой цирковой династии Эдгард Запашный упрекнул СМИ в раздувании сенсации на пустом месте.

«Меня лично эта история никак не затронула, — рассказал глава Большого Московского цирка корреспонденту ФАН. — То, что артист Жигунов позволил себе шутку с использованием животного, — это его право. Просто мы живет в такой век, когда недобросовестные СМИ сплошь и рядом берут друг у друга информацию, а потом ее перепечатывают вместо того, чтобы обратиться к первоисточнику и во всем разобраться».

По словам Эдгарда Запашного, понять, что все это не имеет отношения к Большому Московскому цирку, труда не составляло.

«В интернете достаточно материалов на эту тему. Но никто не задал вопрос первоисточнику. А ведь, казалось бы, просто спроси, правда это или нет? Вот и все. И второй момент, который расстраивает меня еще больше, — это то, что многие люди готовы верить любой непроверенной информации, которую им поставляет недобросовестная пресса. Остается, как говорится, только пожать плечами», — посетовал Эдгард Запашный.

Отметим, история с позированием артистов с животными, в том числе хищными, не нова. О том, как к этому следует относиться, Эдгард Запашный ранее рассказывал в авторской колонке для ФАН.