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Спортсменка из Владимира завоевала золото на фестивале боевых искусств
Общество
Спортсменка из Владимира завоевала золото на фестивале боевых искусств
Пресс-служба администрации Владимирской области  / 

Владимир, 27 октября. Юниорка Владислава Барвенова взяла золото на Международном фестивале боевых искусств «Кубок Балтийского моря». Традиционный турнир проходил в Санкт-Петербурге. В этом году в нем приняли участие более 1300 спортсменов из разных регионов России и зарубежных стран, сообщают «Владимирские ведомости». В программу фестиваля были включены Всероссийский турнир по тхэквондо, Кубок мира по хапкидо и Кубок генерального консула Республики Корея в Санкт-Петербурге по тхэквондо ТК5. 

Владимирская спортсменка выиграла три боя из трех и заняла первое место в весовой категории до 55 килограммов, за что и получила кубок.

«Владислава — настоящий боец. В самой непростой ситуации умеет концентрироваться и анализировать соперника. Она полностью уверена в себе и не боится соперника, кем бы он ни был, — это важное качество бойца», — рассказал тренер Владиславы Мовсес Агаронян.

Спортсменке 16 лет, из которых 10 она занимается тхэквондо. У девушки уже имеется черный пояс. Кроме того, Владислава — кандидат в мастера спорта и чемпионка Владимирской области. 

Ранее ФАН рассказывал о победе российского теннисиста Аслана Карацева на Кубке Кремля. В финале турнира наш спортсмен победил хорвата Марина Чилича.

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турнир фестиваль кубок тхэквондо
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