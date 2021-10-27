Концерн Land Rover презентовал следующее поколение кроссовера Range

Лондон, 27 октября. Британская автомобилестроительная компания продемонстрировала в лондонском королевском оперном театре будущую генерацию Range Rover.

Представители корпорации Land Rover показали общественности следующее поколение внедорожника Range Rover, совместив в обновленной версии спортивный дизайн, элементы роскоши и современные технологии.

Инженеры автокомпании постарались сделать экстерьер модели напоминающим монолитную структуру, использовав в производстве методы лазерной сварки. В 2024 году к линейке новых Range Rover присоединится комплектация с электродвигателем. Таким образом, через три года на рынке появится первый электрифицированный Land Rover.

Предполагается, что к 2030 году весь спектр машин брендов Land Rover и Jaguar обзаведется полноценными электрическими вариациями, так как холдинг Jaguar Land Rover намерен выйти на нулевые выбросы углекислого газа к 2039 году.

Модернизированный Range Rover получит как бензиновые, так и дизельные моторы. В дизельном ассортименте присутствуют D250 на 249 л.с., D300 на 300 л.с. и агрегат D350 с 350 лошадиными силами соответственно. Автолюбители, предпочитающие бензиновые аппараты, смогут выбрать между трехлитровыми P360 и P400, а также воспользоваться V8 мощностью 530 л.с. и объемом 4,4 литра. Выход модели на рынок Европы запланирован на следующий год. В России внедорожник ожидается весной 2022 года.

Автомобили Range Rover и Land Rover попали в перечень моделей, востребованных среди отечественных депутатов. Соответствующий рейтинг составили эксперты AutoNews.