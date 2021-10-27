В Марий Эл подвели первые итоги Всероссийской переписи населения

Йошкар-Ола, 27 октября. В Марий Эл подведены первые итоги Всероссийской переписи населения. Местные жители продолжают принимать в ней активное участие, сообщает издание «Медиапоток».

Первый зампредседателя правительства региона Михаил Васютин на заседании республиканской комиссии по подготовке и проведению переписи населения отметил, что процедура проходит в рамках графика. На обучение персонала ушло всего несколько дней.

По словам врио руководителя Маристата Инны Петровой, по состоянию на 24 октября в республике количество переписанных людей составляет 34,8%. Таким образом, в регионе охвачено около 237 тысяч человек.

«В нашей республике есть территории с большим охватом переписанного населения. Также есть территории с низким процентом переписанного населения — это Медведевский муниципальный район — 16,3%, Куженерский муниципальный район — 23,2%, городской округ «Город Йошкар-Ола» — 25,7%. Но есть и лидеры: Параньгинский муниципальный район — 75%, Мари-Турекский муниципальный район — 60%, Новоторъяльский муниципальный район — 58,6%, Килемарский муниципальный район — 57,9%», — заявила Инна Петрова.

Впервые россияне получили возможность «переписаться» самостоятельно через портал «Госуслуги». Согласно первым отзывам граждан, заполнение электронных листов не требует большого количества времени.

Ранее ФАН сообщал о том, что Всероссийская перепись населения в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября продолжится в обычном режиме. Введение выходных в стране на фоне распространения коронавируса не повлияет на график переписчиков.