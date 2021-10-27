Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 октября 21:11
21:04
Весь мир
Africa Intelligence: военный переворот нарушил планы Франции закрепиться в Судане
21:04
Новороссия
Донбасс сегодня: война возвращается, ВСУ захватили целое село в ДНР, ОБСЕ потакает Киеву
21:03
Шоу-бизнес
Солиста Maroon 5 Адама Левина раскритиковали из-за пренебрежительного отношения к фанатке
21:02
Армия
Новый российский робот «Маркер» вооружат дронами-камикадзе и электрическими ракетами
21:02
Экономика
Аналитики: нефть может достигнуть отметки 100 долларов за баррель
21:02
Весь мир
Силы хуситов и хадистов ведут бои на южном направлении Мариба
21:01
Происшествия
В Южноуральске мужчина жестоко убил пожилых супругов из-за 1 млн рублей
21:00
Армия
Ростех: парашютная система «Кадет-75» завершит летные испытания до конца 2021 года
21:00
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев набросился с кулаками на подругу экс-жены Терешкович на собственной свадьбе
20:59
Происшествия
Мать и отчима обвинили в издевательствах над трехлетней девочкой в Кургане
Все новости

В Марий Эл подвели первые итоги Всероссийской переписи населения
Общество
В Марий Эл подвели первые итоги Всероссийской переписи населения
Федеральное агентство новостей  / 

Йошкар-Ола, 27 октября. В Марий Эл подведены первые итоги Всероссийской переписи населения. Местные жители продолжают принимать в ней активное участие, сообщает издание «Медиапоток».

Первый зампредседателя правительства региона Михаил Васютин на заседании республиканской комиссии по подготовке и проведению переписи населения отметил, что процедура проходит в рамках графика. На обучение персонала ушло всего несколько дней.

По словам врио руководителя Маристата Инны Петровой, по состоянию на 24 октября в республике количество переписанных людей составляет 34,8%. Таким образом, в регионе охвачено около 237 тысяч человек.

«В нашей республике есть территории с большим охватом переписанного населения. Также есть территории с низким процентом переписанного населения — это Медведевский муниципальный район — 16,3%, Куженерский муниципальный район — 23,2%, городской округ «Город Йошкар-Ола» — 25,7%. Но есть и лидеры: Параньгинский муниципальный район — 75%, Мари-Турекский муниципальный район — 60%, Новоторъяльский муниципальный район — 58,6%, Килемарский муниципальный район — 57,9%», — заявила Инна Петрова.

Впервые россияне получили возможность «переписаться» самостоятельно через портал «Госуслуги». Согласно первым отзывам граждан, заполнение электронных листов не требует большого количества времени.

Ранее ФАН сообщал о том, что Всероссийская перепись населения в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября продолжится в обычном режиме. Введение выходных в стране на фоне распространения коронавируса не повлияет на график переписчиков.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Марий Эл подвели первые итоги Всероссийской переписи населения
россия марий эл перепись населения
Комментировать