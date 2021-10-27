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Новый тизер фильма «Дом Gucci» Ридли Скотта появился в Сети

  /   Обновлено: 27 октября 2021 17:26
Общество
Новый тизер фильма «Дом Gucci» Ридли Скотта появился в Сети
Кадр из фильма «Дом Гуччи»

Москва, 27 октября. Новый тизер фильма британского режиссера Ридли Скотта «Дом Gucci» появился в Сети. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале Silverbird Film Distribution.

За несколько часов с момента публикации тизер, который длится полминуты, посмотрели более трех тысяч человек.

В основу сюжета фильма «Дом Gucci» легла история убийства Маурицио Гуччи. Виновной в этом преступлении признали жену главы модного дома Патрицию Реджани. Главные роли в картине сыграли Адам Драйвер, Леди Гага, Джаред Лето, Аль Пачино и Джереми Айронс.

Премьера фильма была запланирована на конец ноября. Но студия Universal решила перенести дату выхода картины в российский прокат на декабрь. Теперь зрители смогут увидеть новую ленту Скотта 2 декабря.

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