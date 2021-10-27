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Секретарь Совбеза РФ Патрушев призвал усилить безопасность в местах проживания мигрантов

  /   Обновлено: 27 октября 2021 17:35
Общество
Секретарь Совбеза РФ Патрушев призвал усилить безопасность в местах проживания мигрантов
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 27 октября. Уровень безопасности в местах проживания и работы мигрантов в Центральной России должен быть повышен. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он выступил на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе. Среди факторов, которые могут обострить криминогенную ситуацию в регионе, он назвал приезд в Россию радикалов, ведущих пропаганду и вербовку в местах проживания мигрантов. Приток иностранцев также создает риск роста преступности.

«Поэтому прошу руководителей регионов, правоохранительные органы и специальные службы держать на особом контроле вопросы предотвращения распространения среди иностранных мигрантов радикальной идеологи», — сказал Николай Патрушев.

Он также попросил обеспечить соблюдение российского законодательства. Кроме того, секретарь Совбеза подчеркнул необходимость не допустить проявления ксенофобии.

Ранее Николай Патрушев назвал рост количества беженцев в Афганистане региональной угрозой. Он упрекнул в этом США.

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