Секретарь Совбеза РФ Патрушев призвал усилить безопасность в местах проживания мигрантов

Москва, 27 октября. Уровень безопасности в местах проживания и работы мигрантов в Центральной России должен быть повышен. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он выступил на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе. Среди факторов, которые могут обострить криминогенную ситуацию в регионе, он назвал приезд в Россию радикалов, ведущих пропаганду и вербовку в местах проживания мигрантов. Приток иностранцев также создает риск роста преступности.

«Поэтому прошу руководителей регионов, правоохранительные органы и специальные службы держать на особом контроле вопросы предотвращения распространения среди иностранных мигрантов радикальной идеологи», — сказал Николай Патрушев.

Он также попросил обеспечить соблюдение российского законодательства. Кроме того, секретарь Совбеза подчеркнул необходимость не допустить проявления ксенофобии.

Ранее Николай Патрушев назвал рост количества беженцев в Афганистане региональной угрозой. Он упрекнул в этом США.