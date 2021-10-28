Среди россиян стало очень популярным — изучать тему инвестиций и потихоньку начинать инвестировать. Условия игры меняются каждый год, и это выбивает из колеи. Специалист по инвестициям, коуч по психологии и установкам Оксана Ушанова-Третьякова рассказала ФАН, куда и как можно выгодно инвестировать в 2022 году.

Безопасные инвестиции — это словосочетание на слуху уже многие годы. В теории все просто: больше прибыли, меньше рисков. Но в реальности все несколько иначе.

«Риск — неотъемлемая часть процесса инвестирования. Если действовать веками проверенными методами, то можно совершить ошибку из-за изменчивости экономической ситуации в мире и потерять финансы. Поэтому необходимо постоянно пополнять знания и обновлять имеющуюся информацию, а также прислушиваться к мнению экспертов и независимых консультантов», — отмечает Оксана Ушанова-Третьякова.

Фаворитом этого года среди аналитиков на Wall Street был именно европейский рынок. По мнению специалистов фондового рынка, такой шаг может оказаться весьма прибыльным по сравнению с покупкой американских акций из-за особенностей изменения процентных ставок и налогов в США.

«По возможности лучше инвестировать в недвижимость: дома, здания, квартиры или гараж-склады. При правильном управлении эта деятельность окажется очень прибыльной благодаря возможности сдавать объекты в аренду. На основе недвижимости можно построить целый бизнес. Самые популярные варианты для подобного инвестирования — офисы, логистические помещения, жилая недвижимость и т. д. В современных реалиях коворкинг и логистические помещения будут наиболее актуальными. Помещение должно быть ликвидным, то есть нужно учесть возраст постройки, наличие грамотной инфраструктуры, близость дорожной развязки, также следует изучить планы по строительству в округе на ближайшие годы», — говорит эксперт.

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Также можно инвестировать в валюту. Этот способ используется не один десяток лет, но он требует глубоких познаний в рыночных тенденциях. При вложении крупной суммы денег нужно выбрать брокера — торгового посредника, через которого будут осуществляться финансовые операции, так как физическое лицо торговать на бирже не может. Поэтому следует тщательно проверять благонадежность брокерской компании, прежде чем доверять им свои средства. Затем выбрать инвестиционный портфель, распределить средства между несколькими активами, чтобы компенсировать потери в случае падения стоимости одного из них. Для торговли валютой придется разработать стратегию и изучить профессиональную литературу. Не доверяйте слепо статьям из интернета, а проводите анализ самостоятельно.

По мнению Оксаны Ушановой-Третьяковой, франчайзинг — очень выгодное вложение.

«Это отличная возможность начать свой бизнес по уже готовой и давно проверенной модели. Здесь можно получить доступ к уникальным объектам и услугам, а также обучаться и пользоваться всеми экономическими преимуществами сети. Но и здесь есть свои риски: все зависит от расположения и востребованности франшизы. В 2022 году следует ориентироваться на бизнес, поддерживающий онлайн-возможности или доставку. Пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала: компания должна быть гибкой и быстро адаптироваться, если хочет выжить в условиях нового рынка, а онлайн дает массу дополнительных возможностей», — отмечает эксперт.

Банковские вклады, как и прежде, все еще являются надежным вариантом для сохранения и преумножения денег. Этот вариант идеально подойдет тем, кто совсем не хочет рисковать.

«Достаточно подобрать надежное учреждение с хорошей репутацией — и вкладу ничего не будет грозить. Схему инвестирования знают все: открыть счет, выбрать тип вклада, сделать первый взнос. Затем периодически пополнять счет. Перед инвестированием необходимо внимательно ознакомиться с условиями выбранного банка, в том числе изучить особенности досрочного снятия средств. Конечно, стоит понимать, что сумма прибыли напрямую зависит от суммы депозита, а получать большой доход на этом не получится», — рекомендует Оксана Ушанова-Третьякова.

Как было сказано выше, на пике популярности сейчас акции. Многие рассматривают их в качестве основного инструмента инвестиций. Как видно, инвестиции — вовсе не страшно, главное — разобраться во всех нюансах. Поначалу вложение денег может показаться авантюрным мероприятием, но на сегодняшний день это является уже обыденным средством заработка.