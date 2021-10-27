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«Поминальная молитва» обошлась «Ленкому» почти в 50 миллионов рублей
Общество
«Поминальная молитва» обошлась «Ленкому» почти в 50 миллионов рублей
wikipedia.org  /  A.Savin / FAL

«Поминальная молитва», поставленная Марком Захаровым по пьесе Григория Горина и вызвавшая много споров в театральной среде в прошлом году, обошлась театру в сумму 49 968 000 рублей, следует из данных госреестра.

Именно столько пришлось заплатить театру за предоставление права использования результатов интеллектуальной деятельности и эксплуатации спектакля «Поминальная молитва». И это не считая затрат на гонорары, костюмы, декорации и так далее. Но в «Ленкоме» надеются, и небезосновательно, что за два года спектакль себя окупит.

«Поминальная молитва» обошлась «Ленкому» почти в 50 миллионов рублей
PrtScr zakupki.gov.ru / Федеральное казначейство

Изначально многие ленкомовцы из старой гвардии были против восстановления этой пьесы. Среди них — и дочь постановщика Александра Захарова. По данным источника ФАН в театре, ей даже предлагали роль жены Тевье-молочника Голды. Она согласилась, но потом передумала. Многие артисты ссылались на то, что после смерти Евгения Леонова и Григория Горина Марк Захаров говорил, что восстановить невозможно спектакль без этих двух человек.

Нынешний художественный руководитель Марк Варшавер рискнул и сделал ставку на смену поколений. Тевье-молочника играет сын Евгения Леонова — Андрей.

Варшавер, похоже, не прогадал. «Поминальная молитва» по частоте показов идет сразу за «Юноной и Авось» при полных аншлагах. Например, на субботу осталось всего шесть билетов. А на каникулы — ни одного.

Ранее СМИ сообщили, что Марк Варшавер объяснил, почему не дает Людмиле Поргиной ролей. По его словам, она уже 30 лет не выходит на сцену и для нее нет ролей. Кроме того, его сильно задела критика, которую вдова Николая Караченцова обрушила на новое руководство театра. Он заявил, что по части придумывания Поргиной «равных нет».

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ленком поминальная молитва
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