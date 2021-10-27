Ирина Винер-Усманова оценила триумфальное выступление Дины Авериной на ЧМ в Японии

Китакюсю, 27 октября. Заслуженный тренер России Ирина Винер-Усманова прокомментировала выступление Дины Авериной, завоевавшей две золотые медали на ЧМ в Японии.

Ирина Винер-Усманова призналась, что не удивлена результатам Дины Авериной, которая выиграла две золотые медали в первый день планетарного первенства по художественной гимнастике. Об этом тренер рассказала в интервью ТАСС.

«Опасений за результат не было и на Олимпийских играх, если бы не наша Кузьмина. Я не представляла, чтобы российский специалист может так судить Россию. Если честно, то выступили нормально, потому что судили независимые арбитры, которых не было раньше, поэтому и такая оценка у Дины Авериной», — подчеркнула Винер-Усманова.

Дина Аверина заняла первое место в упражнениях с мячом, став 15-кратной победительницей планетарных первенств. Ее сестра-близнец Арина завоевала серебро в этом виде программы. До этого Дина Аверина стала чемпионкой мира в упражнениях с обручем.