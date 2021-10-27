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Новую станцию метро «Терехово» готовят к открытию в Москве
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Новая станция расположена в районе Хорошево-Мневники в Северо-Западном административном округе Москвы. Ее строительство началось в мае 2018 года, и на данный момент все основные строительные работы завершены. Сейчас ведется пуско-наладка инженерных систем и обкатка поездов, идет распаковка билетных автоматов и тестирование турникетов, запущен эскалатор.

«Станция находится на глубине чуть больше 22 метров, она имеет платформы так называемого берегового типа, то есть не те классические платформы старых станций, которые мы видим посередине, а именно по бокам. Кроме этого, она имеет четыре пешеходных выхода, оборудованных лифтами, которые предназначены для маломобильных групп населения. Отделка станции экспериментальная, некоторое ноу-хау. Стены выполнены из фибробетонных элементов, а полы сделаны в классическом стиле — из гранита», — рассказал руководитель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко

По его словам, проходимость станции в пиковой нагрузке рассчитана на 9000 человек в час. За время строительства Мосгосстройнадзор провел 58 проверок.

«Во время проверок мы обращали внимание на качество проходки, и качество конструктивных элементов подземных сооружений этой станции. Каких-то критических отклонений или грубых нарушений нами выявлено не было, поэтому здесь все в порядке, все нормально», — отметил Войстратенко.

Строительные работы на станции метро «Терехово» ведутся с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер. Рабочие носят маски, состояние их здоровья находится под строгим контролем.

«На стройплощадке станции Терехово мы отдельное внимание уделяем как проверке антиковидных мер, так и профилактике заболеваний. Те работники, у которых повышенная температура, на площадку не допускаются, мы рекомендуем сразу им обратится к врачу, проверить себя на симптомы ОРВИ, гриппа, а также, если есть симптомы, то и на наличие COVID-19», — сообщил руководитель строительных работ Станислав Латушев

Официальное открытие станции метро «Терехово» запланировано на ноябрь этого года.  

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москва метрополитен терехово
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