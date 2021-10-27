Паспорт с третьим гендером впервые выдали в США

Вашингтон, 27 октября. Первый паспорт с третьим гендером выдали в Соединенных Штатах. Вместо женского или мужского пола в соответствующей графе стоит X.

Третий гендер уже указывают в паспортах целого ряда стран, среди которых Австралия, Канада, Индия, Непал, Мальта и Новая Зеландия. Теперь такой документ об удостоверении личности впервые выдали в США.

Политолога и экономиста Александра Дудчака ранее возмутило появление третьего гендера в паспортах граждан некоторых стран. Он заявил, что природа не дала человеку иной возможности, кроме как быть женщиной или мужчиной.