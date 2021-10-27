Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 октября 18:12
18:10
Экономика
Инвестпривлекательность доллара растет вслед за курсом рубля
18:09
Общество
Татьяна Голикова призвала россиян соблюдать меры безопасности по COVID-19 в нерабочие дни
18:09
Общество
Диетолог Безбородова опровергла заблуждения о полезных продуктах
18:09
Общество
Режиссер документальных фильмов Сергей Толкачев скончался на 82-м году жизни
18:08
Общество
Роспотребнадзор проверит нарушение антикоронавирусных мер на концерте Mary Gu в Петербурге
18:05
Весь мир
Аббас Джума о вмешательстве США в дела Судана: граждан довели до полного отчаяния
18:05
Технологии
Microsoft выпустит новый антивирус для Windows 11
18:03
Политика
Вассерман предупредил Киев о последствиях критики памятника Гагарину в Португалии
18:01
Экономика
Розничные цены на бензин продолжают расти по всей России
17:59
Происшествия
Полицейские задержали предполагаемого убийцу банкира и его семьи в Москве
Все новости

Владимир Маркони рассказал о завышенных ожиданиях от юмористического шоу «Игра»

  /   Обновлено: 27 октября 2021 17:10
Шоу-бизнес
Владимир Маркони рассказал о завышенных ожиданиях от юмористического шоу «Игра»
instagram.com  /  @vovapcdonail

Москва, 27 октября. Ведущий YouTube-шоу Comment Out и передачи «Я вижу твой голос» Владимир Маркони поделился мнением о юмористическом проекте ТНТ «Игра». Он сравнил новую программу с КВН, но при этом отметил, что в ней есть смешные шутки.

Маркони обсудил «Игру» в подкасте Данилы Поперечного «Без души», который выходит на YouTube. Ведущий рассказал, что ожидания от юмористического проекта были завышены. По словам гостя подкаста, люди, которым довелось побывать на съемках и технических вечеринках, отзывались о новой программе ТНТ как о комедийном перевороте. На деле же получился КВН с грубой лексикой и крупным денежным призом, считает Маркони.

«Глобально — это КВН. КВН за деньги», — подчеркнул телеведущий.

При этом он признался, что при просмотре «Игры» иногда хохотал в голос. Как пояснил Маркони, это показатель того, что в передаче есть действительно смешные моменты.

Поперечный, в свою очередь, сообщил гостю, что обсуждал проект с его ведущим — стендапером Евгением Чебатковым, который заявлял о нелюбви к КВН. Комик согласился, что первые выпуски «Игры» действительно напоминают Клуб веселых и находчивых. Как заверил Поперечного Чебатков, к пятому выпуску формат шоу изменился.

Ранее об «Игре» нелестно отозвалась журналистка и телеведущая Ксения Собчак. По мнению знаменитой блондинки, проект, который должен был «похоронить КВН», возродил его в худших традициях.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Владимир Маркони рассказал о завышенных ожиданиях от юмористического шоу «Игра»
игра тнт маркони
Комментировать