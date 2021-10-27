Владимир Маркони рассказал о завышенных ожиданиях от юмористического шоу «Игра»

Москва, 27 октября. Ведущий YouTube-шоу Comment Out и передачи «Я вижу твой голос» Владимир Маркони поделился мнением о юмористическом проекте ТНТ «Игра». Он сравнил новую программу с КВН, но при этом отметил, что в ней есть смешные шутки.

Маркони обсудил «Игру» в подкасте Данилы Поперечного «Без души», который выходит на YouTube. Ведущий рассказал, что ожидания от юмористического проекта были завышены. По словам гостя подкаста, люди, которым довелось побывать на съемках и технических вечеринках, отзывались о новой программе ТНТ как о комедийном перевороте. На деле же получился КВН с грубой лексикой и крупным денежным призом, считает Маркони.

«Глобально — это КВН. КВН за деньги», — подчеркнул телеведущий.

При этом он признался, что при просмотре «Игры» иногда хохотал в голос. Как пояснил Маркони, это показатель того, что в передаче есть действительно смешные моменты.

Поперечный, в свою очередь, сообщил гостю, что обсуждал проект с его ведущим — стендапером Евгением Чебатковым, который заявлял о нелюбви к КВН. Комик согласился, что первые выпуски «Игры» действительно напоминают Клуб веселых и находчивых. Как заверил Поперечного Чебатков, к пятому выпуску формат шоу изменился.

Ранее об «Игре» нелестно отозвалась журналистка и телеведущая Ксения Собчак. По мнению знаменитой блондинки, проект, который должен был «похоронить КВН», возродил его в худших традициях.