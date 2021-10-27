Читатели New York Times призвали Байдена записаться в ученики к Путину для спасения США

Нью-Йорк, 27 октября. Соединенные Штаты Америки утратили статус великой державы и из ведущего государства мировой арены переходят в лагерь ведомых, пишет автор New York Times Брет Стивенс. Однако, замечают читатели, есть человек, который может научить президента Джо Байдена сделать Америку снова великой, и его имя — Владимир Путин.

По мнению Стивенса, для того, чтобы у США хотя бы появилась надежда на восстановление великодержавности, Байдену следует полностью пересмотреть состав своей команды, что приведет к качественным изменениям во внешней и внутренней политике. Также, по словам автора статьи NYT, 46-му президенту США следует быть жестче и решительнее, чтобы не создавать у геополитических оппонентов образ слабого и безвольного политика.

Однако с мнением Стивенса читатели согласились лишь частично. Многие пользователи вспомнили, что в мировой истории уже была великая держава, которая полностью предвосхитила путь США. Сейчас это государство не бедствует, но и мировым лидером его назвать невозможно, указывают комментаторы.

«В США происходит примерно то же самое, что случилось во Франции более 200 лет тому назад. Она была сверхдержавой, но в ее основе лежало огромное внутреннее неравенство и военное господство за рубежом. Затем там начинается восстание, диктатор обещает ей величие, хотя на самом деле пытается возвеличить самого себя, а потом крах. Вывод: нам надо навести порядок у себя дома, если мы хотим быть международным лидером», — отметил мужчина по имени Крис.

Федеральное агентство новостей /

По пути радикальных реформ предлагают идти и другие читатели. США следует отказаться от оголтелой приверженности идеям свободного рынка абсолютно во всем или хотя бы придать своему капитализму человеческое лицо, уверены пользователи Сети. Нездоровая погоня за «американской мечтой» привела к масштабной психотравме миллионов человек, и страна находится в глубочайшей депрессии, уверены комментаторы.

«У нас недостаточно образованное, нездоровое и перетрудившееся население. Если хотите вернуть стране статус сверхдержавы, введите бесплатное высшее образование, всеобщее здравоохранение, уход за детьми и оплачиваемые отпуска, чтобы американцы испытывали меньше стресса. Наша страна в состоянии упадка, и к сожалению, Байден со своими попытками восстановить систему терпит неудачу», — написал некто по имени Капиль.

Третий путь — учиться у лучших, уверены читатели. Левые идеологи вроде Стивенса всегда будут мечтать о «маленькой победоносной войне», которая решит все проблемы, подчеркнули пользователи Сети. Вместо этого нужно обратить внимание на успешные кейсы, каким, например, является современная Россия. По завершении холодной войны многие мировые лидеры списали Москву со счетов, однако президент Владимир Путин своим примером показал, что они сильно поторопились. Так почему бы не учиться кризис-менеджменту у лучших, предлагают простые американцы.

kremlin.ru / Администрация президента России

«Байден должен перестать слушать таких горлодеров как Стивенс и обратить внимание на действительно успешных лидеров. После холодной войны Россия чуть не деградировала до страны третьего мира, но благодаря Путину смогла заставить себя бояться как в эпоху маккартизма. Байден, учись у Путина, как надо», — призвал американского лидера мужчина по имени Мартин.

Консервативные оппоненты Джо Байдена регулярно упрекают президента США за то, что он позволил России стать одной из доминант мировой арены. Как отметил конгрессмен Боб Гуд, ни Москва, ни кто-либо еще в мире больше не боится Вашингтона.