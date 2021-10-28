Юрист Глушко объяснил, за какую самодеятельность владелец квартиры может получить штраф

Собственники жилья в многоквартирных домах частенько рискуют получить серьезный штраф. Особенно в те моменты, когда дело касается самовольной перепланировки или подключения к сетям. Также наказание предусмотрено для тех, кто отказывается пускать в свою квартиру газовщиков. Об этом корреспонденту ФАН рассказал юрист Илья Глушко.

По словам специалиста, чаще всего россияне грешат именно самостоятельной перепланировкой жилья. Сумма штрафа в этом случае составляет 2-2,5 тысячи рублей. Помимо этого, собственник получает предписание, согласно которому нарушение надо будет устранить в определенный срок. При этом возвращать стены или перегородки на место владелец должен за свой счет.

Более серьезную сумму, по словам Глушко, придется выложить любителям «халявы», рискнувшим самовольно подключиться к тепловым или электрическим сетям.

«Размер штрафа в этом случае доходит до 15 тысяч рублей. Если же собственник решил совершить это нарушение повторно, то ему нужно будет оплатить в госбюджет сумму уже до 30 тысяч рублей», — пояснил эксперт.

Глушко также отметил, что, несмотря на то, что отказ в допуске в жилое помещение сотрудников специализированных организаций, которые занимаются ремонтом и обслуживанием газового оборудования, обойдется в скромные 1-2 тысяч рублей, последствия могут быть серьезными.

Из личного архива - Илья Глушко /

«В случае, если действия владельца квартиры привели к аварии или возникновению угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, будет выписан штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей», — предупредил Глушко.

В заключение он перечислил еще несколько нарушений, за которые придется платить: нарушение пожарной безопасности будет стоить около 5 тысяч рублей, за вредный мусор придется выложить до 250 тысяч, а за нарушение благоустройства — от 500 рублей. Также не стоит забывать про индивидуальные неустойки, когда дело касается оплаты коммуналки и замера показания по счетчикам, напомнил Глушко.

Особые правила есть и относительно того, кто может беспрепятственно войти в квартиру. Юрист Илья Глушко рассказал, кого впускать в свой дом обязан каждый россиянин.