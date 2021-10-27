Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 октября 18:12
18:10
Экономика
Инвестпривлекательность доллара растет вслед за курсом рубля
18:09
Общество
Татьяна Голикова призвала россиян соблюдать меры безопасности по COVID-19 в нерабочие дни
18:09
Общество
Диетолог Безбородова опровергла заблуждения о полезных продуктах
18:09
Общество
Режиссер документальных фильмов Сергей Толкачев скончался на 82-м году жизни
18:08
Общество
Роспотребнадзор проверит нарушение антикоронавирусных мер на концерте Mary Gu в Петербурге
18:05
Весь мир
Аббас Джума о вмешательстве США в дела Судана: граждан довели до полного отчаяния
18:05
Технологии
Microsoft выпустит новый антивирус для Windows 11
18:03
Политика
Вассерман предупредил Киев о последствиях критики памятника Гагарину в Португалии
18:01
Экономика
Розничные цены на бензин продолжают расти по всей России
17:59
Происшествия
Полицейские задержали предполагаемого убийцу банкира и его семьи в Москве
Все новости

Газманов поддержал Самойлова на фоне скандала с «Ельцин Центром»
Общество
Газманов поддержал Самойлова на фоне скандала с «Ельцин Центром»
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 27 октября. Знаменитый певец Олег Газманов резко высказался о работе «Ельцин Центра» после скандала с музыкантом Вадимом Самойловым. Он предложил закрыть одно из популярных учреждений Екатеринбурга.

Газманов поддержал коллегу, который жестко «прошелся» по центру и заявил, что он занимается антигосударственной пропагандой. Артист считает необходимым закрыть «Ельцин Центр», поскольку тот является «рассадником всякого дерьма».

«Вы посмотрите, какие настроения в обществе, сколько людей его поддержали. Очень многие сейчас не понимают, чем живет народ. Ребята, але, прислушайтесь, сделайте то, что хотят люди! Мы хотим сплотиться вокруг красивых благородных идей, а нас дергают на всякую фигню», — сказал 70-летний певец в интервью kp.ru.

Конфликт между Самойловым и «Ельцин Центром» произошел на фестивале Ural Music Night. Музыкант прямо со сцены резко высказался о работе учреждения. Позднее он подчеркнул, что не сказал ничего особенного. Впрочем, представители мероприятия принесли извинения за слова Самойлова и назвали его высказывание неуместным.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Газманов поддержал Самойлова на фоне скандала с «Ельцин Центром»
ельцин центр самойлов газманов
Комментировать