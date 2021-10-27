Газманов поддержал Самойлова на фоне скандала с «Ельцин Центром»

Москва, 27 октября. Знаменитый певец Олег Газманов резко высказался о работе «Ельцин Центра» после скандала с музыкантом Вадимом Самойловым. Он предложил закрыть одно из популярных учреждений Екатеринбурга.

Газманов поддержал коллегу, который жестко «прошелся» по центру и заявил, что он занимается антигосударственной пропагандой. Артист считает необходимым закрыть «Ельцин Центр», поскольку тот является «рассадником всякого дерьма».

«Вы посмотрите, какие настроения в обществе, сколько людей его поддержали. Очень многие сейчас не понимают, чем живет народ. Ребята, але, прислушайтесь, сделайте то, что хотят люди! Мы хотим сплотиться вокруг красивых благородных идей, а нас дергают на всякую фигню», — сказал 70-летний певец в интервью kp.ru.

Конфликт между Самойловым и «Ельцин Центром» произошел на фестивале Ural Music Night. Музыкант прямо со сцены резко высказался о работе учреждения. Позднее он подчеркнул, что не сказал ничего особенного. Впрочем, представители мероприятия принесли извинения за слова Самойлова и назвали его высказывание неуместным.