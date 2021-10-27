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РФ сохранит поддержку многосторонней торговой системы на основе правил ВТО
Экономика
РФ сохранит поддержку многосторонней торговой системы на основе правил ВТО
wto.org

Женева, 27 октября. Всемирная торговая организация приступила к изучению второго обзора торговой политики России. На заседаниях обсуждаются отчеты российской стороны и секретариата ВТО.

Россия продолжит поддерживать многостороннюю торговую систему, основанную на правилах ВТО, и сдерживать совместно со странами-участницами организации рост протекционизма во всем мире. Об этом говорится в представленном страной докладе.

«В более широком контексте Россия продолжит свои усилия по созданию благоприятных условий для российских экономических операторов на зарубежных рынках, а также для иностранных партнеров на российском рынке», — отмечается в документе.

Как отмечается, РФ продолжит работать над улучшением инвестклимата, увеличением прозрачности и предсказуемости бизнес-среды. Также внимание будет уделяться сокращению издержек, которые несут экономические операторы, включая микро-, малые и средние предприятия.

Эффективность производства и потребления энергоресурсов является важнейшим фактором роста национальных экономик. Об этом ранее заявил президент России Владимир Путин.

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вто торговля протекционизм
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