РФ сохранит поддержку многосторонней торговой системы на основе правил ВТО

Женева, 27 октября. Всемирная торговая организация приступила к изучению второго обзора торговой политики России. На заседаниях обсуждаются отчеты российской стороны и секретариата ВТО.

Россия продолжит поддерживать многостороннюю торговую систему, основанную на правилах ВТО, и сдерживать совместно со странами-участницами организации рост протекционизма во всем мире. Об этом говорится в представленном страной докладе.

«В более широком контексте Россия продолжит свои усилия по созданию благоприятных условий для российских экономических операторов на зарубежных рынках, а также для иностранных партнеров на российском рынке», — отмечается в документе.

Как отмечается, РФ продолжит работать над улучшением инвестклимата, увеличением прозрачности и предсказуемости бизнес-среды. Также внимание будет уделяться сокращению издержек, которые несут экономические операторы, включая микро-, малые и средние предприятия.

Эффективность производства и потребления энергоресурсов является важнейшим фактором роста национальных экономик. Об этом ранее заявил президент России Владимир Путин.