Правительство Пакистана освободило 350 активистов запрещенной группировки

Глава управления КПЭК считает, что США пытаются сорвать деятельность проекта; Исламабад отрицает информацию о заключении соглашения об использовании его воздушного пространства для военных операций США; ФАТФ хочет, чтобы Пакистан продемонстрировал активность в преследовании террористов; Саудовская Аравия направляет Пакистану помощь в размере 3 миллиардов долларов; цены на продовольствие в Пакистане выросли почти в два раза; исламистская группировка «Техрик-е-Лабаик Пакистан» добилась у правительства освобождения более 300 своих активистов — об этих и других событиях расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Пакистан говорит, что США пытаются сорвать КПЭК

Вашингтон долгое время выступал против Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК) стоимостью 64 миллиарда долларов, называя его долговой ловушкой. Нью-Дели также против проекта, который является частью амбициозной китайской инициативы «Один Пояс — один путь», рассматривая его как противоречащий своим стратегическим интересам в регионе.

«С точки зрения складывающейся геостратегической ситуации ясно одно: Соединенные Штаты, поддерживаемые Индией, враждебны КПЭК и не позволят ему добиться успеха. ... КПЭК подозрительно воспринимается как Америкой, так и Европой. Они видят КПЭК в первую очередь как шаг Китая по расширению своего политического и делового влияния», — сказал глава Управления КПЭК Халид Мансур.

Подписанный в 2015 году договор о Китайско-пакистанском экономическом коридоре направлен на соединение стратегически важной северо-западной провинции Синьцзян Китая с портом Гвадар в Белуджистане посредством сети автомобильных, железных дорог и трубопроводов для транспортировки грузов, нефти и газа.

Исламабад уже обсудил с правительством «Талибана»1 (запрещено в РФ) возможность включения Афганистана в КПЭК, но не сообщил никаких дополнительных подробностей, включая ответ Кабула.

Федеральное агентство новостей /

Пакистан отрицает соглашение с США об использовании воздушного пространства

Министерство иностранных дел в Исламабаде отклонило сообщение CNN о соглашении по использованию Вашингтоном воздушного пространства Пакистана для проведения военных и разведывательных операций в Афганистане.

Ранее агентство CNN утверждало, что США приближаются к подписанию официальной договоренности с Пакистаном, которое позволит Вашингтону использовать воздушное пространство азиатского партнера для проведения военных и разведывательных операций против Афганистана. Исламабад, в обмен на это, хочет получить помощь в своих усилиях по борьбе с терроризмом и в налаживании отношений с Индией.

После вывода войск 31 августа этого года, США впервые за два десятилетия не поддерживают военного присутствия в Афганистане. Американское командование в настоящее время использует воздушное пространство Пакистана для достижения Афганистана в рамках работы по сбору разведданных, но официального соглашения о постоянном доступе к критически важному участку до сих пор нет.

В этой ситуации государства Центральной Азии Таджикистан и Узбекистан являются оптимальной площадкой, откуда американские военные могли бы проводить в Афганистане долгосрочные операции. Однако подобное сотрудничество вызовет сильнейшую оппозицию со стороны Москвы.

#Pakistan has no "understanding" with the United States government regarding the use of its airspace for #US military operations in #Afghanistan, Pakistan's foreign office said on Saturday. https://t.co/PnvehY74nf — Arab News Pakistan (@arabnewspk) October 23, 2021

В настоящее время США проводят операции со своих баз в странах Ближнего Востока, таких как ОАЭ и Катар. Оттуда американские дроны летают в Афганистан через Иран и Пакистан. Однако такой длительный полет ограничивает время работы непосредственно в Афганистане.

ФАТФ сохраняет Пакистан в «сером списке»

Целевая группа по финансовым мероприятиям (ФАТФ) объявила, что Пакистан по-прежнему остается в «сером списке». По словам президента ФАТФ, у Пакистана есть два параллельных плана действий, в общей сложности состоящих из 34 пунктов.

«Сейчас Исламабад рассмотрел 30 пунктов», — добавил он.

Рекомендации от июня этого года, в основном сосредоточенные на проблеме отмывания денег, были выпущена после того, как региональный партнер ФАТФ «Азиатско-Тихоокеанская группа» выявил ряд серьезных вопросов в этой области.

Главная претензия ФАТФ заключается в том, что Пакистану все еще необходимо продемонстрировать проведение расследований и возбуждение уголовных дел в отношении высшего руководства террористических групп, признанных ООН.

Pakistan to remain on FATF's grey list for its continued refusal to investigate and prosecute the leaders of UN-designated terror groups. Instead, terrorist leaders like Masood Azhar and Hafiz Saeed roam free and receive VIP treatment. https://t.co/J8wZZdTSuf — Rajiv Pandit (@rajiv_pandit) October 21, 2021

Куреши посетил Кабул для встречи с новым правительством

По итогам переговоров в московском формате министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши прибыл в Кабул со своим первым визитом с тех пор, как движение «Талибан» захватило Афганистан в середине августа.

Помимо начальника Межведомственного разведывательного агентства Фаиза Хамида, Куреши является самым высокопоставленным пакистанским чиновником, посетившим афганскую сталицу с тех пор, как талибы пришли к власти.

В ходе однодневного визита министр иностранных дел Пакистана провел переговоры с исполняющим обязанности министра иностранных дел Амиром Ханом Муттаки и обратился к руководству временного правительства в Кабуле. Он также встретился с другими афганскими высокопоставленными лицами.

Куреши — третий министр иностранных дел после глав дипломатических ведомств Катара и Узбекистана, посетивший страну с августа. Предполагается, что Пакистан обладает значительным влиянием на движение, ранее уже признавав легитимность правительства в 90-х годах.

На прошлой неделе российское правительство приняло делегацию талибов высокого уровня и официальных лиц из десяти стран, включая Китай и Пакистан, чтобы подтолкнуть боевиков к действиям против боевиков регионального отделения «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ), лагеря которых находятся в Афганистане. В свою очередь движение «Талибан», которое сталкивается с экономическим и гуманитарным кризисами в пределах своих границ, настоятельно призвало международное сообщество взаимодействовать с ними.

«Изоляция нашего государства не отвечает интересам ни одной из сторон. Поэтому мы призываем международное сообщество признать нынешнее правительство Афганистана», — заявил на московской конференции заместитель премьер-министра талибов Абдул Салам Ханафи.

Саудовская Аравия направляет Пакистану помощь в размере 3 миллиардов долларов

Саудовский фонд развития заявил, что вкладывает 3 миллиарда долларов в Государственный банк Пакистана. Помимо этого, была издана официальная директива о предоставлении Исламабаду 1,2 миллиарда долларов для финансирования торговли нефтепродуктами в течение года. Это дает передышку правительству Имрана Хана, которое борется с глубоким экономическим кризисом.

«Таким образом будет ослаблено резко возросшее в результате глобального роста цен на сырьевые товары давление на наши торговые и валютные счета», — сказал министр энергетики Пакистана Хаммад Ажар.

Ранее Саудовская Аравия предоставила финансовый пакет в размере 6 миллиардов долларов США, включая депозиты в размере 3 миллиардов долларов в Государственном банке Пакистана и оставшиеся 3 миллиарда долларов для нефтяной компании с отсрочкой платежа на ежегодной основе.

Saudi fund says to deposit $3 billion in Pakistan central bank https://t.co/4gH2pd0fs9 — Gulf Today (@gulftoday) October 27, 2021

В прошлом году десятилетняя дружба между странами была прервана после того, как министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши резко высказался об отказе Саудовской Аравии действовать против Индии по вопросу Кашмира. Замечания Куреши вызвали гнев Эр-Рияда, который вынудил Пакистан досрочно выплатить кредит на 1 миллиард долларов США.

Саудиты много раз помогали Исламабаду, в том числе оплатили первую партию истребителей F-16 Пакистана в 1980-х годах и предоставили кредиты в размере 6 миллиардов долларов США для преодоления кризиса платежного баланса всего два года назад. Сейчас отношения восстанавливаются.

Инфляция в Пакистане побила 70-летний рекорд

Среди продовольственных товаров цена на сахар в Пакистане выросла с 54 рупий за кг до более чем 100 рупий за кг, что означает колоссальный рост на 83 процента. Официальная инфляция составляет 9 процентов и за последние три года побила 70-летний рекорд.

Данные, опубликованные Статистическим бюро Пакистана, показывают, насколько тяжела реальная ситуация с инфляцией в стране. Произошел резкий рост цен на ряд товаров первой необходимости, при этом цены на продовольствие удвоились.

На прошлой неделе, откликнувшись на призыв оппозиционных партий к протесту, пакистанцы вышли на улицы в Карачи, Ларкане, Лахоре, Суккуре, Мардане, Джейкобабаде, Мохманде и других городах.

Inflation in Pakistan has broken a 70-year record in the last three years of PTI govt. https://t.co/fSmIkYfQgb — Naila Inayat (@nailainayat) October 26, 2021

Правительство Пакистана уступило требованиям радикальной исламистской группировки

Тысячи активистов движения «Техрик-е-Лабаик Пакистан» в очередной перекрыли самую оживленную автостраду Пакистана, требуя освобождения из тюрьмы своего лидера Саада Ризви и высылки посла Франции из-за публикации сатирическим журналом карикатур, изображающих пророка Мухаммеда.

«Мы готовы ко всему, кроме их требования выслать французского посла. Мы будем просить их пересмотреть это условие», — заявил журналистам на пресс-конференции министр внутренних дел Шейх Рашид Ахмад.

Authorities have suspended the Metro Bus service in Rawalpindi and blocked roads in Islamabad and Lahore as the government braces for protests organized separately by a banned outfit and Opposition parties in the above-mentioned cities.#تحریک_لبیک_ناموس_رسالت_مارچ pic.twitter.com/EE48KkmRQt — Ahmed Shehreyar (@AhmedShehreyar1) October 22, 2021

Демонстранты разбили лагерь недалеко от города Мюридке на автомагистрали, ведущей в Исламабад, продолжая акцию протеста, в ходе которой в Лахоре на прошлой неделе были убиты трое полицейских. Во вторник вечером «Техрик-е-Лабаик Пакистан» объявила, что двинется маршем в сторону столицы, если правительство не выполнит все их требования. Исламабад уже согласился отпустить 350 задержанных активистов движения.

После ожесточенных столкновений в апреле власти объявили организацию террористическим движением и арестовали ее лидера Саада Ризви, который с тех пор находится под стражей.

В Пакистане сменился начальник Межведомственной разведки

В течение трех недель продолжалось противостояние премьер-министра, который хотел сохранить на его должности прежнего главу Межведомственной разведки Фаиза Хамида, с начальником штаба армии генералом Камаром Джаведом Баджвой, который настаивал на назначении на эту должность генерал-лейтенанта Надима Анджума. На завершившейся неделе Имран Хан утвердил Анджума в качестве нового главы разведывательного ведомства.

Анджум примет на себя новые обязанности 20 ноября. Это опытный солдат, который сражался с боевиками в пакистанских провинциях Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва и возглавлял ряд боевых спецопераций.

Pakistan Prime Minister @ImranKhanPTI finally surrenders to the will of army and approves Lt. Gen Nadeem Ahmad Anjum as the new ISI chief, after holding up his appointment citing "technical issues". @AnasMallick joins @MollyGambhir with more perspective pic.twitter.com/70PU8knolU — WION (@WIONews) October 26, 2021

Рокировка выглядит достаточно странно с учетом того, что уходящий на другую должность Фаиз Хамид имеет серьезные связи с талибами и поддерживал диалог с ними в течение знаменательных событий этого года. Имран Хан пытался сохранить его на должности главы разведки хотя бы до разрешения ситуации с международным признанием Афганистана, но ему это не удалось.

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1 Организация запрещена на территории РФ.